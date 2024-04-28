Заря прервала 10-летнюю еврокубковую серию – ничья с Оболонью лишила теоретических шансов ее продолжить
17:16 - Читати українською
Заря разошлась миром с Оболонью в матче 26-го тура УПЛ, что лишило луганчан каких-либо шансов на выход в еврокубки.
Заря впервые за 10 лет осталась без шансов на выход в еврокубки, сообщает журналист Игорь Семйон.
Заря потеряла шанс заработать в матчах с Шахтером – конкуренты "горняков" стимулировали луганчан двойной премией
Случилось это после матча против Оболони – луганчане даже теоретически не смогут подняться выше 6-го места, а значит точно не сыграют в еврокубках от Украины.
Добавим, что Заря занимает 11 строчку в турнирной таблице УПЛ с 27 очками. Полесье, которое расположилось на шестом месте, имеет в активе 39 пунктов.
Заря не смогла переиграть Оболонь – "пивовары" расписали четвертую ничью подряд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter