Заря разошлась миром с Оболонью в матче 26-го тура УПЛ, что лишило луганчан каких-либо шансов на выход в еврокубки.

Заря впервые за 10 лет осталась без шансов на выход в еврокубки, сообщает журналист Игорь Семйон.

Заря потеряла шанс заработать в матчах с Шахтером – конкуренты "горняков" стимулировали луганчан двойной премией

Случилось это после матча против Оболони – луганчане даже теоретически не смогут подняться выше 6-го места, а значит точно не сыграют в еврокубках от Украины.

Добавим, что Заря занимает 11 строчку в турнирной таблице УПЛ с 27 очками. Полесье, которое расположилось на шестом месте, имеет в активе 39 пунктов.

Заря не смогла переиграть Оболонь – "пивовары" расписали четвертую ничью подряд