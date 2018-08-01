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Ворскла подписала двух бразильцев

14:30 157 Читати українською
Ворскла подписала двух бразильцев
Артур и Николас Карека / Фото: ФК Ворскла

Полтавская Ворскла усилилась футболистами бразильских Интернасьоналя и Гремио.

Ворскла подписала двух бразильских новичков, информирует официальный сайт клуба.

23-летний защитник Артур, ранее действовал на левом фланге Интернасьоналя из Порту-Алегри, будет защищать цвета Ворсклы до 2020 года.

21-летний нападающий Николас Карека прибыл в Полтаву из Гремио на правах аренды, договор будет действовать один сезон.

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Трансферы Николас Карека Николас Карека Ворскла Ворскла Артур Артур
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