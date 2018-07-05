toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Ворскла до сих пор не выплатила задолженность по зарплате, игроки готовы бойкотировать матч против Динамо

20:14 71 Читати українською
Ворскла до сих пор не выплатила задолженность по зарплате, игроки готовы бойкотировать матч против Динамо
Игроки Ворсклы / фото: официальный сайт ФК Ворскла

Ворскла до сих пор не рассчиталась с долгами перед игроками и персоналом клуба.

Футболисты полтавской команды выдвинули руководству клуба ультиматум: или выплата долгов, или невыход команды на игру против Динамо 25 июля в рамках дебютного тура УПЛ. Такое решение футболисты приняли во время сбора в Словении, информирует Sport Arena.

Ворскла снова арендовала Кулача

После выхода в Лигу Европы команде было обещано закрытие всех долгов, однако деньги выплатили только за один месяц. Сейчас футболистам Ворсклы должны за 7-8 месяцев, а также бонусы.

"Я не буду судиться с Карпатами": голкипер, которого изгнали из-за поддержки России, взял паузу, у россиян – своя инфа

Работникам клуба не платят зарплату уже более года.Также клуб задолжал и некоторым футболистам, которые уже не выступают за "полтавчан". Речь идет о Сергее Симинина, Олега Баранника и Евгения Ткачука.

Теги
Евгений Ткачук Евгений Ткачук Олег Баранник Олег Баранник Сергей Симинин Сергей Симинин Ворскла Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
24
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук