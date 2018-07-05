Ворскла до сих пор не выплатила задолженность по зарплате, игроки готовы бойкотировать матч против Динамо

Ворскла до сих пор не рассчиталась с долгами перед игроками и персоналом клуба.

Футболисты полтавской команды выдвинули руководству клуба ультиматум: или выплата долгов, или невыход команды на игру против Динамо 25 июля в рамках дебютного тура УПЛ. Такое решение футболисты приняли во время сбора в Словении, информирует Sport Arena.

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После выхода в Лигу Европы команде было обещано закрытие всех долгов, однако деньги выплатили только за один месяц. Сейчас футболистам Ворсклы должны за 7-8 месяцев, а также бонусы.

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Работникам клуба не платят зарплату уже более года.Также клуб задолжал и некоторым футболистам, которые уже не выступают за "полтавчан". Речь идет о Сергее Симинина, Олега Баранника и Евгения Ткачука.