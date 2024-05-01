Динамо в рамках перенесенного матча 5-го тура чемпионата Украины 2023/24 принимает Верес. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Перенесенный матч 5-го тура УПЛ 2023/24 между Динамо и Вересом начнется в 15:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале 2+2, видеотрансляция от FootballHub доступна в этой новости.

Киевлянам очень важно победить в этой встрече, ведь Шахтер оторвался аж на семь очков. "Бело-синие" для сохранения шансов на чемпионство должны побеждать не только ровенчан, а и во всех поединках до конца сезона – включая Классическое, которое проведут в 28 туре. И все равно надо ждать осечки "горняков".

У Вереса тоже серьезные турнирные задачи. "Народный клуб" держится в зоне переходных матчей, однако от прямого вылета его отделяет лишь один зачетный балл. Кстати, подопечные Олега Шандрука весной уже встречались с Динамо – тогда была зафиксирована ничья 1:1.

Александру Шовковскому сегодня не помогут дисквалифицированные Шапаренко, Тымчик и Дячук.

Стартовые составы

Динамо – Верес: анонс матча УПЛ