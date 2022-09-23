Бывший хавбек Металлиста и сборной Украины Эдмар снова будет работать в нашем чемпионате.

Металлист 1925 на официальном сайте объявил о новом сотрудничестве с украинским бразильцем.

Металлист 1925 усилился еще двумя новичками – легионер и экс-вингер Шахтера с опытом выступлений в Европе

Для 42-летнего Эдмара это четвёртый приход в харьковский клуб. Раньше он имел два коротких периода игроком и один ассистентом главного тренера. Теперь легенда Харькова поможет тренировать юношескую команду. Кроме того, Эдмар должен развивать сотрудничество Металлиста 1925 и своей бразильской школы, которая принадлежит еще одному знаковому экс-легионеру УПЛ – Клейтону Шавьеру.

Напомним, команда Валерия Кривенцова идет восьмой в нынешнем чемпионате, набрав 5 очков за 4 тура.

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