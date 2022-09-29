В случае победы над Рухом игроки Вереса могут получить премиальные в тройном размере, сообщает издание Спортивка.

Бомж и мания величия: Рух поиздевался над Вересом в соцсетях – ровенчане в ответ вспомнили о телепуле

Интересно, что между клубами этим летом разгорелся конфликт: Рух в своем Telegram-канале позволил себе насмехаться над ровенцами накануне товарищеского матча, высмеяв отсутствие домашнего стадиона, лидерство в турнирной таблице до старта чемпионата. После победы со счетом 2:0 "желто-черные" подчеркнули, что они "не бьют лежащих".

Отметим, что Верес ни разу не побеждал Рух в официальных матчах – ничья и 2 поражения. Поединок состоится уже завтра, 30 сентября, в 13:00.

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