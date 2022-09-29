"Рожденные в бою": Металлист 1925 презентовал обновленный клубный автобус, отдав почести родному городу
29 сентября 23:06 - Читати українською
Харьковский Металлист решил сменить дизайн своего клубного транспортного средства.
Обновленный клубный автобус выполнен в синих и желтых цветах, сообщает официальный Telegram-канал харьковчан.
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Со стороны разместили клубную эмблему и 1925 с надписью "Рожденные в бою" (так же и сзади), а у лобового стекла подпись "город-герой Харьков".
Отметим, что Металлист 1925 расположился посреди турнирной таблицы УПЛ – 8 место и 5 набранных очков после 5 туров.
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