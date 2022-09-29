Обновленный клубный автобус выполнен в синих и желтых цветах, сообщает официальный Telegram-канал харьковчан.

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Со стороны разместили клубную эмблему и 1925 с надписью "Рожденные в бою" (так же и сзади), а у лобового стекла подпись "город-герой Харьков".

Отметим, что Металлист 1925 расположился посреди турнирной таблицы УПЛ – 8 место и 5 набранных очков после 5 туров.

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