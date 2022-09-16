Алексей Сыч, перебравшийся в Лигу Жупиле, может вернутся в УПЛ после завершения сезона.

Недавно Рух сообщил, что отдал в аренду Кортрейку своего защитника Алексея Сыча. Журналист Игорь Цыганык впоследствии заявил, что бельгийский клуб в конце сезона выплатит львовянам 3 миллиона евро (плюс украинцы получат 20% от следующей продажи игрока).

Рух отпустил игрока молодежной сборной Украины в Европу – Шахтер отказался от него из-за заоблачного ценника

По сообщению ТаТоТаке, опция выкупа для Кортрейка не обязательна – это журналистам лично подтвердил гендиректор бельгийского клуба Матиас Летерме. Рух за аренду своего футболиста гарантированно получит 50 тысяч евро. Еще 50 тысяч представитель Лиги Жупиле заплатит, если игрок проведет определенное количество матчей.

Напомним, Алексей является воспитанником львовского футбола, а к Руху присоединился 2 года назад. В составе "желто-черных" успел провести всего 18 матчей, результативными действиями не отмечался. У флангового защитника также есть 13 выходов за молодежную сборную Украины. Летом интерес к 21-летнему игроку приписывали Шахтеру, однако Рух якобы отпугнул "горняков" ценником в размере 4 миллионов долларов. Transfermarkt оценивает Cыча в 400 тысяч евро.

"Петракова вважаю своїм футбольним батьком": герой Минаю про повернення у Європу, Селезньова-наставника та прихід Шарана