Клуб, за который вступает Карим Бензема, в текущем сезоне далек от борьбы за чемпионство. Чтобы в следующей кампании улучшить свои шансы, Аль-Иттихад собирается активно провести трансферную кампанию.

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Как сообщает Руди Галетти, Мохамед Салах из Ливерпуля остается приоритетной целью. Впрочем, египтянин еще не определился с будущим и все переговоры продвигаются слишком медленно. Аль-Иттихад нашел альтернативу Салаху в Тоттенхэме. Саудовцы считают, что смогут договориться по трансферу Хин Мин Сона.

Напомним, что корейский нападающий выступает за "шпор" с 2015 года. В целом он сыграл за Тоттенхэм в 403 матчах во всех турнирах. В активе Сона 161 гол и 93 ассиста. Его действующее соглашение с английским клубом действует до 2025 года.

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