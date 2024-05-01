Главный тренер Карпат Мирон Маркевич поделился ожиданиями от первого полуфинала самого престижного евротурнира между немецкой и французской командами.

"По итогам двух матчей в финал выйдет ПСЖ. У парижан сейчас состав не такой звездный, как раньше, но они берут другими достоинствами.

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В частности, четко прослеживается командная игра, как в нападении, так и при потере мяча, когда надо сразу отработать в отборе.

Что же до сегодняшнего результата, то склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок между Боруссией и ПСЖ состоится уже сегодня, 1 мая, в Дортмунде. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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