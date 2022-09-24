Верес провел первую тренировку за 5 лет на стадионе Авангард в Ровно – видео
15:01 - Читати українською
Команда из Ровно впервые вышла на газон стадиона Авангард, который долго реконструировали.
Верес на своем YouTube-канале показал важное событие для клуба – долгожданную тренировку на стадионе Авангард.
Верес впервые за 5 лет сыграет на Авангарде в Ровно
Дело в том, что на арене с марта 2019 года идет реконструкция. Последний раз Верес играл на своем домашнем стадионе еще в 2017 году, после чего был вынужден играть в других городах.
К слову, в 5-м туре УПЛ Верес сыграет с Рухом, поединок состоится на стадионе Авангард в Ровно 30 сентября, начало в 13:00.
Верес победил Кривбасс и поднялся на вторую позицию в УПЛ – команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд
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