Команда из Ровно впервые вышла на газон стадиона Авангард, который долго реконструировали.

Верес на своем YouTube-канале показал важное событие для клуба – долгожданную тренировку на стадионе Авангард.

Верес впервые за 5 лет сыграет на Авангарде в Ровно

Дело в том, что на арене с марта 2019 года идет реконструкция. Последний раз Верес играл на своем домашнем стадионе еще в 2017 году, после чего был вынужден играть в других городах.

К слову, в 5-м туре УПЛ Верес сыграет с Рухом, поединок состоится на стадионе Авангард в Ровно 30 сентября, начало в 13:00.

Верес победил Кривбасс и поднялся на вторую позицию в УПЛ – команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд