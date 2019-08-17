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Валенсия дико упустила победу над Реал Сосьедадом, Мальорка одолела Эйбар: Примера, 1 тур, матчи субботы

22:59 43 Читати українською
Валенсия дико упустила победу над Реал Сосьедадом, Мальорка одолела Эйбар: Примера, 1 тур, матчи субботы
Валенсия – Реал Сосьедад

Первый тур испанской Ла Лиги продолжает дарить невероятные сценарии. Валенсия умудрилась подарить ничью Реал Сосьедаду, а Мальорка благодаря автоголу победила Эйбар.

Испания. Примера, 1 тур

Валенсия – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Гамейро, 59 – Оярсабаль, 90+11 (пен)

Нереализованный пенальти: Гамейро, 90+4

Мальорка – Эйбар – 2:1

Голы: Родригес, 4, Оливейра, 75 (аг) – Оливейра, 57

Вильярреал – Гранада – начало в 22:00

Леганес – Осасуна – начало в 22:00

Начался первый тур Примеры сенсационной поражением Барселоны от Атлетико – там шедевр сотворил Ариц Адурис. Сегодня игровой день продолжился победой Реала над Сельтой в меньшинстве – на этот раз гением выступил Тони Кроос.

Валенсия продолжила серию чудес и на своем поле подарила ничью Реал Сосьедаду. На 59-й минуте Кевин Гамейро поразил ворота гостей – гол для него создали Солер и Васс. Счет 1:0 сохранялся до конца основного времени.

В компенсированное время Гамейро имел шанс оформить дубль, но не забил пенальти. После этого право пробить 11-метровый получили уже баски (Коклен сыграл рукой в штрафной) – Оярсабаль не ошибся и вырвал для Реал Сосьедада бешеную ничью на 101-й минуте матча.

Мальорка обыграла Эйбар – центральной фигурой матча стал Паулу Оливейра, забивший в ворота обеих команд. Это было во втором тайме, а в первом балеарцы вышли вперед усилиями Дани Родригеса – он воспользовался хаосом в центральном круге, протащил мяч через полполя и забил.

Ну а теперь к герою/антигерою. Сначала Оливейра поразил чужие ворота, первым успев на отскок после подачи углового. А 18 минут спустя Паулу отправил мяч в сетку собственных ворот – неудачно перехватил прострел с правого фланга.

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Теги
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