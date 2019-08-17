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Шедевральный гол Крооса в видеообзоре матча Сельта – Реал – 1:3

21:33 142 Читати українською
Шедевральный гол Крооса в видеообзоре матча Сельта – Реал – 1:3
Сельта – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал без проблем разобрался с Сельтой в стартовом туре Ла Лиги (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Сельта – Реал.

90+1’ Икер Лосада
 
Карим Бензема 12’
Лука Модрич 57’
Тони Кроос 61’
Лукас Васкес 80’
12’ Карим Бензема
57’ Лука Модрич
61’ Тони Кроос
80’ Лукас Васкес
90+1’ Икер Лосада

Реал в меньшинстве переиграл Сельту. Счет открыл Бензема на 12-ой минуте, замкнув передачу Бейла. После перерыва мадридцы остались в меньшинстве, Модрич получил прямую красную карточку. Впрочем, даже в меньшинстве Реал продолжил забивать. Кроосу удался невероятный дальний удар от перекладины, а чуть позже Тони ассистировал Васкесу. Лосада в компенсированное время отличился голом престижа.

Реал в меньшинстве победил Сельту – Кроос отметился шикарным голом

Благодаря этой победе Реал возглавил турнирную таблицу с 3 очками в активе, Сельта опустилась на последнее место Ла Лиги.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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