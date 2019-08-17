Шедевральный гол Крооса в видеообзоре матча Сельта – Реал – 1:3

Мадридский Реал без проблем разобрался с Сельтой в стартовом туре Ла Лиги (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Сельта – Реал.

Реал в меньшинстве переиграл Сельту. Счет открыл Бензема на 12-ой минуте, замкнув передачу Бейла. После перерыва мадридцы остались в меньшинстве, Модрич получил прямую красную карточку. Впрочем, даже в меньшинстве Реал продолжил забивать. Кроосу удался невероятный дальний удар от перекладины, а чуть позже Тони ассистировал Васкесу. Лосада в компенсированное время отличился голом престижа.

Реал в меньшинстве победил Сельту – Кроос отметился шикарным голом

Благодаря этой победе Реал возглавил турнирную таблицу с 3 очками в активе, Сельта опустилась на последнее место Ла Лиги.