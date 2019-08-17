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Валенсія дико втратила перемогу над Реал Сосьєдадом, Мальорка здолала Ейбар: Прімера, 1 тур, матчі суботи

22:54 176 Читать на русском
Валенсія дико втратила перемогу над Реал Сосьєдадом, Мальорка здолала Ейбар: Прімера, 1 тур, матчі суботи
Валенсія – Реал Сосьєдад

Перший тур іспанської Ла Ліги продовжує дарувати неймовірні сценарії. Валенсія примудрилася віддати нічию Реал Сосьєдаду, а Мальорка завдяки автоголу перемогла Ейбар.

Іспанія. Прімера, 1 тур

Валенсія – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Гамейро, 59 – Оярсабаль, 90+11 (пен)

Нереалізований пенальті: Гамейро, 90+4

Мальорка – Ейбар – 2:1

Голи: Родрігес, 4, Олівейра, 75 (аг) – Олівейра, 57

Вільяреал – Гранада – початок о 22:00

Леганес – Осасуна – початок о 22:00

Розпочався перший тур Прімери сенсаційною поразкою Барселони від Атлетіко – там шедевр витворив Аріц Адуріс. Сьогодні ігровий день продовжився перемогою Реала над Сельтою в меншості – цього разу генієм виступив Тоні Кроос.

Валенсія продовжила серію чудес і на власному полі подарувала нічию Реал Сосьєдаду. На 59-й хвилині Кевін Гамейро вразив ворота гостей – гол для нього створили Солер і Васс. Рахунок 1:0 зберігався до кінця основного часу.

У компенсований час Гамейро мав шанс оформити дубль, але не забив пенальті. Після цього право пробити 11-метровий отримали вже баски (Коклен зіграв рукою в штрафному) – Оярсабаль не схибив і вирвав для Реал Сосьєдада шалену нічию на 101-й хвилині матчу.

Мальорка обіграла Ейбар – центральною фігурою матчу став Паулу Олівейра, який забив у ворота обох команд. Це було в другому таймі, а в першому балеарці вийшли вперед зусиллями Дані Родрігеса – він скористався хаосом у центральному колі, протягнув м'яч через півполя та забив.

Ну а тепер до героя/антигероя. Спершу Олівейра вразив чужі ворота, першим встигнувши на відскок після подачі кутового. А 18 хвилин потому Паулу відправив м'яч у сітку власних воріт – невдало перехопив простріл з правого флангу.

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Теги
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