"Лунин обладает невероятными качествами, за ним будущее", – экс-голкипер Реала Касилья

Бывший вратарь Реала Кико Касилья поделился мнением о вратарской позиции мадридского клуба.

"Лунин? Мы работали с ним на предсезонных сборах в прошлом году. У него невероятные качества: сильные ноги, ловкость, что он и продемонстрировал этим летом на молодежном Чемпионате мира. Он хороший вратарь. Конечно, он еще молодой, но за ним будущее.

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Кейлор Навас? Скажем так, у него больше плюсов, чем минусов. Он очень конкурентоспособный и стабильный. Это большой плюс. Он всегда находится в нужное время и в нужном месте.

Куртуа хорош из-за его роста, скорости и ловкости. С таким ростом трудно играть нижние мячи, но он с ними справляется. И еще он всегда спокоен и уверен в себе, что немаловажно для команды

Люка Зидан с детства знает, какое к нему отношение. Если он играет хорошо, никто этому не придает значения, но если плохо – у него полетят все шишки. Впрочем, он силен психологически, и не думаю, что это сильно на него влияет. Думаю, это правильное решение, он покинул Реал", – рассказал Касилья в комментарии AS.

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