Атлетик благодаря фантастическому голу ветерана Адуриса вырвал победу над Барселоной в матче-открытии сезона Ла Лиги

Атлетик дожал Барселону в матче 1-го тура чемпионата Испании, забив победный гол на последних минутах (1:0).

Барселона вышла на матч без травмированного Месси, но с новичками Гризманн и де Йонгом. Характерно, что в запасе при этом остался Бускетс, а помощниками Фрэнки в центре поля стали Аленья и Роберто. Привычной была только задняя линия, в то время как Атлетик в кадровом плане ничем не удивил.

Уже на старте поединка каталонцы захватили контроль над мячом и заработали несколько угловых, однако первый момент во встрече создали баски. На 7-й минуте Дембеле подарил мяч сопернику на фланге, после чего Уильямс сместился в центр и выстрелил метров с 30-ти под левую штангу – тер Штеген парировал! На 15-й Иньяки вообще вывалился один на один с голкипером под углом, однако его удар щёчкой в ​​дальний угол немец снова вытащил. Барселона не отвечала ничем.

Подопечные Эрнесто Вальверде много держали мяч, но обострения с этого контроля было не больше, чем у Зари с ЦСКА Софией. Точнее, остроты со стороны гостей вообще не было, в то время как хозяева вели по ударам (3:0, 2 в створ) и обводкам (4: 3). Ответа этому каталонцы дать не могли, поэтому на 31-й минуте случился ещё один выстрел по их воротам – это Лопес пробил с дистанции по центру в руки тер Штегену.

Впрочем, уже на 32-й Унаи мог и привезти гол в свои ворота, отдав опрометчивую передачу назад точно в ноги Суаресу. Луис выстрелил в касание из пределов штрафной, однако попал в штангу! Это был первый удар Барселоны по воротам – и сразу после него Луисито попросил замену из-за повреждения.

Атлетик попытался воспользоваться некоторой дестабилизацией гостей (они играли в меньшинстве примерно четыре минуты). Это вылилось в прорыв Капы на правый край штрафной с передачей под удар Раулю Гарсии на 36-й минуте (в руки тер Штегену), а также в дальний неточный выстрел Лопеса на 39-й. Барса могла эффектно наказать соперника за расточительность в конце первого тайма – это Рафинья, сменивший Суареса, мощно пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, но Симон кончиками пальцев таки перевёл мяч в перекладину!

После перерыва Эрнесто Вальверде снял Аленью, выпустив вместо него Ракитича, а также отправив на левый фланг Дембеле. Это сразу подействовало: Барселона полностью оставила Атлетик без мяча, а на 52-й минуте могла выйти вперёд после проникающей передачи Усмана на левый край штрафной – Рафинья нанёс мощный удар, но мяч вследствии рикошета от Капы прошёл рядом с ближней штангой! Впрочем, это был единственный конкретный момент каталонцев на старте второго тайма.

Атлетик с большим трудом, но сумел отвести игру от своих ворот. Более того, на 50 минутах хозяевам удалось провести ряд стандартов и моментов, самым острым из которых стал прорыв Вильямса на правый край штрафной с ударом под ближнюю штангу – тер Штеген парировал. У каталонцев в этот период можно вспомнить разве что дальний выстрел Рафиньи на 60-й, когда мяч улетел на верхние ряды трибун.

Тем же самым ответил Берчиче метров с 25-ти при исполнении штрафного на 62-й. Постепенно матч вообще сбился к позиционной борьбе, однако на 70-й каталонцы едва не перевернули его ход: Роберто выиграл отскок, отдал передачу на Гризманна, а тот откинул сферу под удар Ракитичу – Иван метров с 12-ти пробил над перекладиной!

В последующие же 10 минут команды не создали ничего, однако на 80-й каталонцы вновь приблизились к голу – это Рафинья на дриблинге прорвался на край штрафной и выстрелил с рикошетом мимо левой штанги.

Эндшпиль поединка тоже не был захватывающим. Скорости откровенно упали, а моменты исчезли. Единственным опасным эпизодом со стороны каталонцев стало замыкание подачи с левого фланга на 84-й минуте в исполнении Гризманна выше ворот. Гаиска Гаритано после этого снял с игры форварда Уильямса и выпустил 38-летнюю легенду Адуриса – и это сработало! На 89-й минуте Ариц первым же касанием замкнул поперечную передачу в штрафной ударом боковыми ножницами – 1:0! Гений!

INCREDIBLE BICYCLE GOLAZOOO FROM ARITZ ADURIZ!!! pic.twitter.com/dB0sug2Cni — Damian (@FootballFact101) August 16, 2019

Сан Мамес сразу же впал в экстаз, однако в компенсированное время Барса едва не отыгралась после навеса на дальнюю штангу, который замкнул ударом головой Лангле. Унаи Симон парировал этот выстрел, а через несколько минут финальный свисток возвестил о победе Атлетика!

Таким образом, чемпион Испании, вслед за чемпионом Германии, потерял очки в матче-открытии нового сезона, а также остался без Суареса на неопределенный срок. Впрочем, это только начало турнира.