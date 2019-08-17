Реал в меньшинстве победил Сельту – Кроос отметился шикарным голом

Реал не без проблем одолел Сельту в поединке 1-го тура чемпионата Испании 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Сельта – Реал начался в 18:00 по киевскому времени. В случае победы мадридцы уже в первом туре отрывались от Барселоны на 3 очка, ведь каталонцы вчера уступили Атлетику Бильбао, пропустив шедевральный гол от Арица Адуриса на заключительных минутах поединка.

Отметим, что Зинедин Зидан не выпустил в стартовом составе ни одного летнего новичка – в запасе оказались только Эдер Милитао, Лука Йович, а также Хамес Родригес, который вернулся из аренды в Баварии и пока остается в клубе.

Поединок начался очень спокойно – за первые 10 минут обе команды не нанесли ни одного удара даже в сторону ворот, не говоря уже о створе. Впрочем, уже первый момент в игре завершился голом, автором которого стал Карим Бензема. Каземиро на грани фола (вероятно, нарушение правил все же было) отобрал мяч в центре поля, после чего Бейл на левом фланге шикарно накрутил оппонента и отдал на линию вратарской, где могли забивать как Бензема, так и Винисиус. Первым был француз – 1:0. Хозяева апеллировали к арбитру на предмет фола, но тщетно – рефери указал на центр поля.

Сельта сумела ответить только на 22-й минуте. Галисийцы провели быструю атаку, которая завершилась заблокированным ударом, но арбитр остановил игру из-за офсайда у Фернандеса. Еще спустя 10 минут тот же Фернандес буквально чуть-чуть не дотянулся до мяча после классного прострела с фланга. У Реала опасно пробивал Модрич, после чего Бланко продемонстрировал все свое мастерство и вытащил мяч из дальнего угла.

На последней минуте тайма пробил Бейл – голкипер на месте. Именно валлиец хоть как-то выделялся в составе Реала, который провел очень бледную первую половину игры. Уже в компенсированное время Сельта забила в ответ – Одриосола под прессингом потерял мяч вблизи собственной штрафной, Аспас переадресовал на Диаса, который поразил ворота Куртуа. Впрочем, хозяева радовались недолго – арбитр после вмешательства VAR отменил взятие ворот из-за крошечного офсайда у Аспаса. В итоге команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

Уже на старте второго тайма Бензема мог оформить дубль – француз лишь немного не попал в дальний угол. Сельта ответила моментом Аспаса, который оказался в выгодной позиции, но пробил прямо в голкипера. А вот следующий момент был очень опасным – Каземиро вынес мяч с линии ворот после удара Диаса! Хозяева просили пенальти, но, как показал повтор, все было в пределах правил.

Модрич очень грубо сыграл против Суареса – арбитр сначала не дает даже желтой, но после просмотра видеоповтора показал хорвату прямую красную! На 56-й минуте Реал остался в меньшинстве. Справедливо – очень грубо сыграл вице-чемпион мира-2018, ударив Дениса Суареса в ахилл. Первое удаление Модрича в рамках Примеры в карьере.

Впрочем, в меньшинстве Реал забил во второй раз. Тони Кроос, как в свои лучшие времена, на 62-й минуте дальним ударом поразил ближний верхний угол. 0:2 – Зинедин Зидан заметно выдохнул.

Сельта не смутилась и продолжила идти вперед, пытаясь хотя бы сократить отставание в счете. Удар Аспаса – рядом со штангой. Реал ответил результативно – Систо потерял мяч, а Марсело и Бензема сразу же вывели на удар Лукаса Васкеса. Тот пробил безупречно – в дальний угол мимо голкипера и защитников. 3:0, игра сделана.

Уже в компенсированное арбитром время галисийцы все же забили гол престижа. Его автором стал Лосада, который классно пробил в дальний угол.

Реал воспользовался осечкой Барселоны, оформив отрыв от каталонцев уже по итогам первого тура.