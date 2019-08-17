Зозуля с Альбасете в стартовом матче сезона проиграл Альмерии – хорошая оценка украинца в провальном поединке команды

Альбасете неудачно начал сезон 2019/20. Команда Романа Зозули в стартовом туре Сегунды уступила Альмерии.

Чемпионат Испании 2019/20. Сегунда, 1 тур

Альмерbя – Альбасете – 3:0

Голы: Агуза, 67 (пен), 90+8, Нкака, 82

Альбасете Романа Зозули начал сезон 2019/20 – "механический сыр" снова надеется вернуться в Примеру после неудачи в прошлом чемпионате. Напомним, тогда на пути Альбы в полуфинале плей-офф стала Мальорка.

Зозуля, который несмотря на многочисленные слухи о переходе в другой клуб, все же продлил контракт с Альбасете, вышел в стартовом составе на выездной матч первого тура против Альмерии (10 место Сегунды по итогам прошлого сезона).

Первый тайм поединка проходил не очень активно – вероятно, повлияла испанская жара. Однако отметим, что украинский форвард был одним из лучших в составе своей команды – Зозуля уже в стартовые минуты матча выиграл 3 из 3-х единоборств, а единственная его попытка дриблинга также была удачной. Первые 45 минут прошли практически без моментов – со временем на поле "растворился" и украинец, который однажды отличился лишь попаданием в офсайд.

Уже под занавес первой половины игры хозяева могли открывать счет, но Николас Горосито в последний момент выбил мяч в подкате, спасая Альбасете от неприятностей. Логичные 0:0 по итогам тайма – на две команды зрители увидели лишь один удар в створ ворот (постарались хозяева).

Что касается Зозули, то Роман получил за первый тайм от Sofa Score оценку 6,8 – это второй балл в команде, лучший только у уже упоминавшегося Горосито (7,2). Возможно, несколько снизили оценку частые потери мяча – таких набралось сразу 4 за первую половину игры.

После перерыва Альмерия существенно добавила – голкипер гостей однажды даже ценой травмы спас команду, но не уберег от пропущенного гола на 67-й минуте. После подачи с углового мяч нашел руку кого-то из игроков Альбы. Серхио Агуза приговор арбитра исполнил четко – без шансов для голкипера.

Под занавес матча гости забили второй. Нкака удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество Альмерии. На последних секундах Агуза оформил дубль, забив фантастический гол со штрафного. 3:0 – поражение Альбасете.

Роман Зозуля завершил матч с оценкой 6,7 – это третий балл в составе Альбасете. Несмотря на активность украинца, ни одного удара хотя бы в сторону ворот Альмерии он так и не нанес. В активе всего Альбасете только 2 выстрела в направлении ворот соперника.

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