УПЛ утвердила график регистрации и заявки футболистов команд элитного дивизиона
На следующей неделе клубы УПЛ будут улаживать последние организационные вопросы перед стартом нового сезона.
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила график регистрации и заявки футболистов команд на сезон-2022/23. Первый заявочный период для представителей элиты пройдет с 15 по 18 августа.
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15 августа – Кривбасс, Металлист, Ворскла, Александрия.
16 августа – Колос, Верес, Металлист 1925, Рух.
17 августа – Львов, Черноморец, Ингулец, Минай.
18 августа – Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря.
Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.
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