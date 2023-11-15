Отобо Евро-2024 U-19, группа 7, 1 тур

Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Голы: Мануйлов, 19, Пономаренко, 71, Тутеров, 87 – Барбара, 59

Не очень удачно Украина U-19 начала первый тайм. Практически без моментов и даже намеков. Прессинг не работает, а сами едва не привезли – динамовец Кремчанин под давлением отдал с правого края в центр, пошла обрезка и повезло, что последний пас мальтийцам не удался. Забили подопечные Кузнецова довольно курьезно. Богдан Мануйлов из испанского Сан-Хосе (любительская 5 лига) подал штрафной с левого фланга, снаряд перелетел голкипера, который опрометчиво далековато вышел, и опустился уже в сетке. За второй удар украинцам на 20 минуте УЕФА посчитал еще одну фланговую подачу, которую уже спокойно нейтрализовал вратарь.

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На 30 минуте наконец случился классный момент с игры. Сандерлендец Тутеров, который играет слева в атаке, перехватил передачу защитника у линии штрафной. Пономаренко покатил еще правее на Мануйлова и ждал ответный пас. Однако Богдан отправил передачу левее на Тутерова, с чьим ударом не без труда справился Камиллери – мяч едва не прошмыгнул ему под рукой за линию. Эффектно мальтиец на правом фланге пяточкой отбился от прессинга двух наших и покатил в свободную зону, а вот дальнейший навес уже в никуда.

На 39 минуте снова страдает правый фланг "сине-желтых". Очень легко Мальта проходит сначала высокий прессинг, а затем и один в один. Открывается зона слева в штрафной, далее перевод в обратном направлении – только завершение подвело, что-то среднее между ударом и неудачным приемом. В компенсированное время выстрел издали от Тутерова спокойно взял голкипер. Как же легко в начале второй половины десятка мальтийцев Барбара расправляется с нашей обороной, но снова последний удар – далек от цели.

Перехватываем в центре поля. Тутеров разобрался 1 на 1 и выложил Пономаренко, который опередил голкипера, но не попал в пустые, пробив несколько засильно. Оригинальные подачи угловых от Мальты. Сразу 5 игроков выстраиваются на линии наших ворот, а затем выбегают немного назад. Фесюк смог лишь смахнуть снаряд на еще один корнер, который завершился фатально. На 59 минуте Барбара закрутил с углового – мяч то ли задел Пономаренко, то ли так неудачно перелетел над голкипером Хайдука.

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Матвей Пономаренко заработал опасный стандарт на границе штрафной площади. Сам же форвард Динамо ловким ударом низом перехитрил голкипера на 71 минуте. Все тот же Зак Барбара решил едва ли не метров с 40 запустить торпеду – Фесюк на месте. Роман Саленко, который вышел на замену, бабахнул очень неточно издали. Сын того самого Олега Саленко на 85 сыграл уже тоньше, выкатив под удар партнеру по Динамо – Кремчанин минимально промахнулся.

А в следующей атаке Фенех, вышедший на замену у мальтийцев, простил наших. Снаряд перелетел через всю штрафную и дошел до правого защитника соперника. Повезло, что тот дал над воротами. Украинцы наказали мгновенно. Центрбек СК Днепр-1 Мельниченко перехватил на своей половине, прошел правым краем и выкатил Тутерову. Вингер Сандерленда мастерски разобрался на паузе с двумя мальтийцами и прошил голкипера. На последних минутах Фесюк потащил из-под перекладины непростой удар Чукунере издали.

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