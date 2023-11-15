Відбір Євро-2024 U-19, група 7, 1 тур

Україна U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Голи: Мануйлов, 19, Пономаренко, 71, Тутєров, 87 – Барбара, 59

Не дуже вдало Україна U-19 почала перший тайм. Практично без моментів і навіть натяків. Пресинг не працює, а самі ледь не привезли – динамівець Кремчанін під тиском віддав з правого краю в центр, пішла обрізка і пощастило, що останній пас мальтійцям не вдався. Забили підопічні Кузнєцова доволі курйозно. Богдан Мануйлов з іспанського Сан-Хосе (аматорська 5 ліга) подав штрафний з лівого флангу, снаряд перелетів голкіпера, який необачно далеченько вийшов, і опустився вже в сітці. За другий удар українцям на 20 хвилині УЄФА порахував ще одну флангову подачу, яку вже спокійно нейтралізував воротар.

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На 30 хвилині нарешті трапився класний момент з гри. Сандерлендець Тутєров, який грає ліворуч в атаці, перехопив передачу захисника біля лінії штрафного. Пономаренко покотив ще правіше на Мануйлова і чекав пас у відповідь. Однак Богдан відправив передачу лівіше на Тутєрова, з чиїм ударом не без труднощів впорався Камільєрі – м'яч ледь не прошмигнув йому під рукою за лінію. Ефектно мальтієць на правому фланзі п'яточкою відбився від пресингу двох наших і покотив у вільну зону, а ось подальший навіс уже в нікуди.

На 39 хвилині знову страждає правий фланг "синь-жовтих". Дуже легко Мальта проходить спочатку високий пресинг, а потім і один в один. Відкривається зона ліворуч у штрафному, далі переведення у зворотньому напрямку – тільки завершення підвело, щось середнє між ударом і невдалим прийомом. У компенсований час постріл здалеку від Тутєрова спокійно взяв голкіпер. Як же легко на початку другої половини десятка мальтійців Барбара розправляється з нашою обороною, але знову останній удар – далекий від цілі.

Перехоплюємо в центрі поля. Тутєров розібрався 1 на 1 і виклав Пономаренку, який випередив голкіпера, але не влучив у порожні, пробивши дещо засильно. Оригінальні подачі кутових від Мальти. Відразу 5 гравців вишиковуються на лінії наших воріт, а потім вибігають трохи назад. Фесюк зміг лише змахнути снаряд на ще один корнер, який завершився фатально. На 59 хвилині Барбара закрутив з кутового – м'яч чи то зачепив Пономаренка, чи то так невдало перелетів над голкіпером Хайдука.

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Матвій Пономаренко заробив небезпечний стандарт на межі штрафного майданчика. Сам же форвард Динамо спритним ударом низом перехитрив голкіпера на 71 хвилині. Усе той же Зак Барбара вирішив ледь не метрів з 40 запустити торпеду – Фесюк на місці. Роман Саленко, який вийшов на заміну, бабахнув дуже невлучно здалеку. Син того самого Олега Саленка на 85 зіграв уже тонше, викотивши під удар партнеру по Динамо – Кремчанін мінімально схибив.

А в наступній атаці Фенех, який вийшов на заміну в мальтійців, пробачив наших. Снаряд перелетів через весь штрафний і дійшов до правого захисника суперника. Пощастило, що той дав над воротами. Українці покарали миттєво. Центрбек СК Дніпро-1 Мельниченко перехопив на своїй половині, пройшов правим краєм і викотив Тутєрову. Вінгер Сандерленда майстерно розібрався на паузі з двома мальтійцями і прошив голкіпера. На останніх хвилинах Фесюк потягнув з-під поперечини непростий удар Чукунере здалеку.

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