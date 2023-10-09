Несколько игроков Динамо оказались среди тех, кто не соблюдает требования законодательства.

Во время действия военного положения на территории Украины введен комендантский час, но при наличии необходимой суммы денег эти запреты могут стать формальностью. Именно по таким принципам живут люди, спокойно отдыхающие в закрытых ночных клубах.

Английские клубы проиграли борьбу Динамо в попытке подписать два украинских таланта

Об одном из таких заведений журналист Украинской правды Михаил Ткач провел расследование. На видео, которое сняли журналисты, "засветились" несколько футболистов Динамо. Речь идет об игроках молодежки киевлян Дмитрии Кремчанине (18 лет), Кирилле Осипенко (17 лет) и Владиславе Гериче (17 лет).

Интересно, что последний сейчас не играет за Динамо, поскольку проходит реабилитацию после травмы, сообщает ТаТоТаке.