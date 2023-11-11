"Почему не спросили у Кузнецова, как в сборной U-19 оказался человек из любительской команды Сан-Хосе Валенсия (речь о Богдане Мануйлове, – прим.)? Там скауты хорошо работают.

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Я был в сборной U-17 как раз таки у Олега Кузнецова. Почему больше не было вызовов? Не могу ничего сказать, потому что тогда не сыграл ни одной минуты. Возможно, не понравился тренеру на тренировке", – сказал Якименко в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне тренерский штаб сборной Украины U-19 объявил заявку на матчи квалификации отбора Евро-2024, которая вызвала немало вопросов. Однако, настоящий скандал возник после непрофессиональных высказываний Олега Кузнецова о Даниле Кревсуне из дортмундской Боруссии. 60-летний наставник вместо профессионального комментария об отсутствии того или иного игрока, начал прикрываться нелепыми штампами в стиле Петракова: "не можем за всеми следить", "ничего о нем не знали", "плохо работают скауты" и тому подобное.

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