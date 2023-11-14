Главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов объяснил, почему не все талантливые украинские игроки получают вызовы в юношеские и молодежные команды сборной Украины.

"Звонят молодым пацанам, ребятам, которые за границей, 16-17 лет, звонят их родителям и предлагают услуги всем известного агента (вероятно, речь идет о Вадиме Шаблии, – прим.).

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Если человек отказывается, то намекают, что попасть в юношескую сборную будет очень сложно. Поэтому, может, каких-то футболистов никто и не видит, каких-то футболистов никто и не знает.

Всего более 2 000 украинских игроков сейчас находятся за рубежом. Это те, кто не вернулись после начала полномасштабного вторжения, или дети, которые выехали", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, накануне футбольную общественность всколыхнули непрофессиональные высказывания наставника сборной Украины U-19 Олега Кузнецова относительно невызова тех или иных игроков. В частности, после вопроса об отсутствии в заявке полузащитника дортмундской Боруссии Даниила Кревсуна тот заявил, что "раньше ничего не слышал об игроке", "его штаб не можем за всеми следить", а скауты "плохо работают".

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