Юношеская сборная Украины встречается с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат Европы.

Отбор на Евро-2024 U-19 состоит из двух этапов. На первом сборная Украины получила в соперники Словакию, Косово и Мальту.

Именно с мальтийцами, ставшими хозяином мини-турнира, стартует команда Олега Кузнецова. Начало матча – в 12:00. Смотреть игру можно прямо в этой новости.

Стартовый состав Украины U-19: Фесюк – Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев – Михайлив, Ващенко – Кремчанин, Мануйлов, Тутеров – Пономаренко.

Запасные: Кравец, Дикий, Ермачков, Микитюк, Панченко, Деркач, Саленко, Пищур, Лысенко.

Где Кревсун? Оцениваем скандальный список Олега Кузнецова