Второй поединок "сине-желтых" на Евро-2020 принял Бухарест, стадион Арена Националэ. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Это дуэль №5 между нашей сборной и "красными львами". Украина добывала сухие победы в обоих предыдущих официальных играх. Было это еще во времена Фоменко в рамках отбора Евро-2016. Те встречи хорошо помнят, в частности, Ярмоленко и Сидорчук, которые отличились ассистом и голом соответственно. Пятов, Караваев, Степаненко и Малиновский также выходили тогда против македонцев.

Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Как и нынешний главный тренер Андрей Шевченко в 2003-04 годах, когда нам не удалось ни победить, ни забить хотя бы 1 гол непростым соперникам в двух спаррингах. Северная Македония по итогам 1 тура оказалась лучше нас только по интенсивности прессинга и единоборств. В свою очередь Украина была креативнее во всех ключевых аспектах, хотя играла против оппонента посильнее. Вопрос в том, хватило бы этого, чтобы прервать плохую серию поражений в истории Евро (6 подряд)? В конце концов, сегодня даже ничьей мало – устраивала только победа.

Украина – Северная Македония – видео голов

Очень активный старт. Македонцы попытались забросить на Эльмаса – традиционный для команды Ангеловски дальний пас едва не нашел адресата, Бущан вовремя вышел. Караваев пробил с лета на подборе – выше, а голкипер не успевал бы вернуться в рамку после игры на выходе. На 8 минуте Малиновский, который формально вышел играть левого вингера вместо травмированного Зубкова, первым попал в створ ворот. Классный сейв Димитриевски помешал нашему счастью. Ярмоленко валили на газон в борьбе при подаче углового, но капитан "сине-желтых" умудрился пробить – судья за такое пенальти не даст.

Какой же кошмар. Что сейчас делал Яремчук?! Великолепный пас из глубины от Степаненко, который заменил сегодня Сидорчука, форвард Гента выбегает на свидание с вратарем, но вместо удара дает поперечный пас, который успевает накрыть защитник. Македонцы играют достаточно открыто, у Украины множество свободных зон за спинами защитников. Но опять мало кто берет на себя ответственность, проблемы как с последним пасом, так и с ударом. Хороший открытый матч. Сразу 6 игроков "красных львов" у нашей штрафной. Барди легко убрал со своего пути Шапаренко и пробил в блок. Добивание метров с 15 – слишком нервно и неточно.

Вот уже и нидерландская классика. Двое македонцев против одинокого Матвиенко почти во вратарской, Зинченко где-то лишь рядом смотрит кино. Повезло, что Эльмас не попал в ближний. Они хорошо изучили наши слабости, которые обнажил первый соперник на Евро-2020. Караваев самый смелый из нас. Как же остро врывается Саша во вратарскую и пасует в район 11-метровой, а дальше деревянный прием мешает Малиновскому и Яремчуку. Зинченко наконец-то, на 23 минуте, выдает первый пас на обострение. Ярмола качнул Муслиу, однако Велковски успевает и здесь скорректировать удар с нескольких метров.

Включаем режим низкой реализации против более слабых команд. Сколько же моментов было в первой половине стартового тайма: 6 ударов, из которых только 1 в створ, 0,41 xG. Македонцы дают нам играть в комфортный атакующий футбол, но что с того, если на решающей стадии слишком много нервов и не хватает мастерства. Ярмоленко избежал офсайда, роскошный пас Малиновского, однако очередной удар не туда. Андрей исправляется почти сразу! Не нужный Вест Хэму вингер показывает, что еще ого-го. Божественный пас Караваева пяткой после подачи с угла поля, замыкание нашего капитана на 29-й.

Мстят Ярмоленко. Как же больно ему после того, как македонцы грубо наступили на ногу. А капитан ведь на каком кураже. Пяточки и другие бразильские передачи от экс-динамовца. Зинченко на Ярмоленко, тот вырезает пас за спины. Яремчук на этот раз расправляется с вратарем. Пандев уничтожает нашу оборону на 39-й. Легко обыграл Забарного и перебросил Бущана, судьи фиксируют тоненький офсайд – все еще 2:0. Зина отрабатывает в раннем отборе, выдает рулетку Зидана и пас на свободного Караваева. Удар с рикошетом еле потянул голкипер.

Шапаренко запорол суператаку. Странная симуляция, соперник не купился – вместо пенальти или другого результативного действия желтая карточка. Впервые в истории Евро двое игроков отметились голами в обоих стартовых матчах. Наш дуэт Яр-Яр потрясает! Видно, кто больше всех хочет трансфер в топ-чемпионат. Ярмоленко и Яремчук пока претендуют основательно. Первый прицельный удар македонцев, чей тренер в перерыве снял двух защитных игроков и выпустил вингера и форварда, только на 47 минуте. Пандев роскошно отдал в касание, Бущан эффектно остановил Адеми. Какие же они грубияны. То Малиновскому дадут по шее, то Караваеву.

Andriy Yarmolenko and Roman Yaremchuk have both scored in Ukraine's opening two games at #EURO2020.



️ vs. #NED

️ vs. #MKD



They're the first ever duo to do this in the European Championships. ? — Squawka Football (@Squawka) June 17, 2021

Невероятные чудеса от Бущана, который переводит удар Трайковски в перекладину, но дальше Караваев бьет по ноге Пандева. Георгий тянет пенальти от Алиоски, однако на добивании все тот же защитник Лидса. Малиновский классно крутил со штрафного – Димитриевски останавливает. Караваев вновь ворвался во вратарскую и выкатил под удар Руслану, очередной сейв голкипера. Страшный удар Трайковски издалека. Бущан с огромными проблемами переводит на угловой – хорошо еще, что снаряд не нырнул в сетку. Шапаренко показывают, что такое футбол АПЛ. Жесткий отбор от Алиоски, быстрый переход в нашу штрафную, а там лишь Караваев классно оттирает Эльмаса.

На 69-й Беседин и Цыганков заменили Яремчука и Ярмоленко. Дуэт динамовцев организовал момент: первый пас Артема супер, ключевая передача Малиновского еще лучше, а вот удар Виктора совсем не туда. А ведь до ворот было метров 10...