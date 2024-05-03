"Почему так мало играет Кивинда, которому выдавали большие авансы? Он не выполняет указания главного тренера.

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Данные у Даниэля хорошие, но пока что у него нет понятия о том, как нужно выстраивать свою профессиональную карьеру.

С ним проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов. Посмотрим, к чему это приведет. Кивинде нужно переосмыслить свое отношение к работе", – рассказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, в зимнее трансферное окно Кивиндой предметно интересовался представитель МЛС – Шарлотт Индепенденс.

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