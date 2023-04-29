"В принципе, у Динамо было преимущество в игре. Мы так и планировали, ждали своих моментов, контратак. Но момент с красной карточкой просто все изменил на поле. Я не знаю, справедлива ли она, но этот момент поменял игру – это 100 процентов.

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Мы готовим команду всегда так, чтобы выигрывать матч. Понятно, что это Динамо. Просто есть матчи, когда надо немного сыграть, скажем так, больше сердцем. Я думаю, что команда хотела победить, просто... Честно, не хочу давать каких-то оценок, но этот момент с удалением полностью изменил ход игры и нам стало очень трудно, ведь Динамо – хорошая команда.

Когда Романюк получил красную карточку, мы перестроили команду на игру в четыре защитника. Затем, когда Динамо забило, надо было забить в ответ. Мы пробовали все, но не получилось.

Второй гол дался Динамо очень легко? На тот момент наша команда пробовала рисковать. Когда так происходит, понятно, что соперники уровня Динамо получают моменты для взятия ворот.

Металлист очень долго не побеждает, но что делать – надо работать, готовить команду к каждой следующей игре. Я думаю, когда команда выиграет матч, психологическое состояние будет намного лучше", – цитирует Огненовича официальный сайт Металлиста.

Напомним, после 23-х туров харьковчане идут в турнирной таблице УПЛ предпоследними, набрав 19 очков.

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