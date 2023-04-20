Марина Свентицкая в своих соцсетях сообщила, что больше не является женой президента харьковского клуба Александра Ярославского.

"16 лет жизни, столько всего пройдено вместе... Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, я думаю, пришло время об этом сказать.

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Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями", – написала Свентицкая на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 35-летняя Свентицкая была третьей женой 63-летнего Ярославского. У них есть трое общих детей.

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