Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский не подтвердил инсайд Игоря Бурбаса о серьезных проблемах с деньгами в днепровской и луганской командах.

"Опровергаем информацию, которая появилась вчера в сети, о том, что СК Днепр-1 и Заря в календарном 2023-м году еще ни разу не рассчитывались со своими футболистами.

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Стандартный люфт по зарплате в СК Днепр-1, который существует уже много лет, до сих пор составляет 3 месяца. Последний раз футболисты получали деньги в январе. "Получка" за февраль ожидается в начале мая.

Что касается Зари... Задолженность в клубе в конце этой недели достигнет лишь двух месяцев. Ожидается, что на этой неделе игрокам погасят долг за март и, возможно, оплатят премиальные за победу над Динамо", – написал Спиваковский в Telegram-канале "ТаТоТаке".

Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас сообщил об огромных долгах в днепровском и луганском клубах.

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