Киевский клуб против харьковчан, которые в последние лет 10 стали крайне удобным соперником для украинского гранда. Матч, как и онлайн-трансляция Металлист – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Александр Шовковский дебютирует в роли исполняющего обязанности наставника киевлян, потому что Мирча Луческу отправился подлечиться. Пока динамовцы пытаются вернуться в борьбу за медали, Металлист завис на грани пропасти. Подопечные Огненовича не выигрывали уже 15 туров и за этот игровой промежуток стали худшей командой украинской Премьер-лиги не только в таблице, но и по статистическим показателям.

Металлист – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Полностью контролируют гости мяч на первых минутах. Сперва динамовцы чаще пытались пробиваться через фланг Волошина, куда смещались оба центральных хавбека и Буяльский. Далее переместили акцент на край Бенито. Металлист неплохо насыщает свою треть поля, 5 защитников с помощью других партнеров перекрывают любые возможности для обострения. Дячук ошибается в простой ситуации на своей половине, отправляя снаряд в аут. Проблемы молодого защитника на мяче продолжаются. Ванат после обыгрыша с Бенито таки нанес первый удар на 10 минуте – защитники успели подкорректировать силу и точность выстрела.

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Посыпались моменты с 16 минуты. Бенито сам начал атаку, развернув через Андриевского левее, сам завершал. Это Вивчаренко блестяще забросил на Буяльского, а тот вывел нигерийца один на один. Ермолов потянул удар в левый угол. Очень похоже на пенальти, но судья промолчал. Буяльского сбивали в штрафной, поскольку защитник не сыграл в мяч. И снова Виталий обострял, принимая во вратарской и пробрасывая правее, но Сироту опередил защитник. Голкипер Металлиста в своей площади очень рисковал, решив показать свой дриблинг – активный высокий прессинг киевлян едва не заставил харьковчан ошибиться.

Металл долго молчал, но после 20 минут начинает свою атакующую игру. Заброс из глубины подчистил Нещерет за пределами своих владений. Егор Демченко не совсем ожидаемо пробил, исполняя стандарт с левого фланга – кипер Динамо выловил из-под перекладины. Удар Прядуна с нескольких метров заблокировал... Ванат. Отмечаем здесь проход того же Демченко, который беззастенчиво легко накрутил в штрафной поочередно Дячука и Вивчаренко. Динамо отвечает своими супермоментами. Сначала Буяльский элегантно развернулся, выдал стеночку с Ванатом, и лишь неудачная попытка перебросить вратаря лишила взятия ворот. А затем Андриевский перед штрафной бахнул с лету в стойку. Ванат добивал головой с убойной дистанции, однако также не попал.

Волошин перекрутил в правый угол. Перед тем Назар неплохо развил атаку с переводом на Бенито, но Тымчик уже не впервые сегодня запорол перспективную комбинацию. И снова Волошин с левого края набросал, защитники сбросили прямо на Буяльского. Поспешил Виталий пробить в касание, выбрав самый тяжелый способ исполнения с технической точки зрения. Мог принимать, мог катить на Бенито, который уже не впервые совсем один в штрафной, однако не получает пас. Жестко достается защитникам Динамо. Прядун въехал в спину Сироте, Дячук держится за ребро после стыка в центре поля.

Огненович становится смелее после первого тайма. Выпускает более атакующего Бойчука вместо опорника Чайковского. И сразу же Прядун и Картушов разбираются с квартетом защитников Динамо, вот только точности не хватает удару. Егор еще и Вивчаренко сажает на желтую – снова очень легко проходят Константина в дриблинге. Свой ход в перерыве сделал и Шовковский. Кабаев вышел вместо Волошина, надолго исчезавшего из игры. Владислав был обязан реализовать пас Буяльского на ход. Однако бывший левый вингер Зари, имея пару метров преимущества над всеми соперниками, неудачно и слишком медленно сместился в центр, позволив сопернику сбить себя на границе штрафной.

Ну, хоть заработал удаление для Романюка, который еще в первом тайме едва не подвел фолом на Буяльском в пределах штрафной. Андриевский свой трюк из матча против Шахтера не повторил, пробив над стенкой, но выше. Бенито разрывает оборону своим причудливым силовым дриблингом. Буяльский получил кучу времени для разных решений, но вновь сыграл слишком тонко. Ванат получил разрезной пас и забил, однако забрался в минимальный офсайд. Прядун, у которого уже был "горчичник" за грубость против Сироты, потерял мяч в атаке и сзади прошелся по ноге Сидоручко. Шовковский требует желтую карточку, Пасхал пожалел.

Кабаев переводит на противоположный фланг такой "изысканной" диагональю, что мяч летит назад и в аут. Без комментариев. Тымчик прострелил с правого фланга, Буяльский сбрасывал головой рядом со стойкой, а Бенито едва не подправил в сетку. Очень нервный матч и от Буяльского, потерявшего уверенность после упущенных моментов. Вроде бы и все правильно задумывал катить налево на свободного партнера, но уже не впервые отдал чужому. Вивчаренко (дважды) и Андриевский стреляют пачками издали – все мимо цели. На 70 минуте Киев таки открыл счет. Андриевский покатил, Сирота подключился и бабахнул практически в девятку. Есть здесь, правда, вопросы к Ермолову, который далековато вышел из ворот.

Динамовцы будто пытаются завести мяч в ворота. Ванат выпрашивал пенальти, подгибая ноги до столкновения с Пати, но формально что-то похожее на подножку было. Богдан Бойчук отыграл лишь половину тайма после выхода на замену и травмировался, вышел Наумец. Кабаев сперва запорол крутой момент после тонкой комбинации Ваната, Буяльского и Сидорчука – защитник выбил уже из пустых ворот. Однако спустя каких-то 18 секунд Владислав исправился. Снова элегантная игра в касание от Буяльского, который разыграл треугольник с Вивчаренко и левым вингером киевлян.

Вместо Ваната, Бенито и Дячука (по сути игравшего с травмой, держась за ребро и на скамейке) вышли Эрик Рамирес, Самба Диалло и Денис Попов. Именно последний внезапно упал и привез гол на свои ворота. Картушов легко подобрал и покатил Прядуну под расстрел фактически пустых ворот. Еще и Порох со штрафного издали заставил понервничать Нещерета. Сидорчук ответил своим приличным ударом метров с 25. Динамо долго не могло взять игру под контроль, даря соперникам опасные стандарты на своей половине. Кричал, похоже, Олег Гусев, можно ли собранно провести хотя бы последние минуты.

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И все же Буяльский после паса Рамиреса раскатал, отдав налево Вивчаренко, который легко прошил голкипера. Повезло киевлянам, что оборона соперника внезапно встала и развалилась после перерыва. Ведь регулярное расточительство убийственных моментов вызывало огромные вопросы. Первое результативное действие Кабаева в официальном матче за Динамо – дождались! Ну, и совершенно редкостная, невиданная доселе пушка Сироты. Свой единственный мяч за Киев до того Александр забил по защитной классике, замкнув головой подачу углового.

Буяльский, несмотря на провальный как для него матч по части реализации, обороты не сбавил и блестяще отошел в тень – предассист и голевой пас таки отдал. Ванат после перерыва на Шахтер снова забивает (4 за 5 матчей). Андриевский, отдавший на Сироту и вообще достойно смотревшийся при розыгрышах в финальной трети, со вторым результативным действием во втором матче в основе подряд, чего с ним в киевском клубе не случалось. Металлист остается предпоследним в таблице, опережая лишь Львов на 6 очков. Динамо набирает 44 балла и сокращает отставание от Зари до 2 пунктов.