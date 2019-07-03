"Твою ж м*ть, я плачу": Зозуля стал героем издевательского сюрприза Альбасете, из-за которого фанаты не спали до утра

Альбасете порвал Твиттер креативным анонсом о новом контракте Романа Зозули. Фанаты не спали всю ночь, а потом были на седьмом небе от счастья.
Мыльная опера под названием "Зозуля покидает Альбасете" получила счастливый конец. Украинец принял анонсированное "Футбол 24" предложение "механического сыра" о продлении контракта и поставил подпись под новым 2-летним соглашением.
Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур, а Леганес хочет еще раз арендовать украинца без гарантий
Похоже, что стороны договорились еще несколько дней назад, однако Альбасете решил выжать максимум из наиболее волнующей для собственных поклонников темы. Все началось вчера, поздно вечером, когда на клубном Твиттере "сырников" появился анонс неизвестного события. Фанатам вручали конверты с письмом, которое непременно провоцировало на их лицах радость, а иногда – эйфорию.
"Мы хотим пожелать вам хорошей ночи с одним экспериментом. Какая новость могла вызвать такую реакцию?", – заинтриговал Альбасете собственных читателей в социальных сетях. Пока большинство фанов разгадывали головоломку, начиная откровенно ругаться из-за бессонницы, утром Твиттер продолжил фирменное издевательство:" Вы спали всю ночь, или советовались со своей подушкой относительно содержания конверта? Прекратите страдать, в 10:30 мы сообщим, что внутри".
А внутри оказались открытки с изображением Романа Зозули и подписью "продлен", которые еще больше разорвали Твиттер креативного представителя Сегунды. Фанаты благодарили клуб, поздравляли украинца, засыпая его комплиментами и называя богом, а также требовали ускорить продажу абонементов на новый сезон. Зозуля сделал правильный выбор – он не нашел бы столько любви ни в одном другом месте на земле. Не верите, тогда читайте выбранные комментарии "Футбол 24" в адрес нашего форварда.
"Классная новость !!! Зозуля – великий, потому что остается у нас. Вперед, Альба !!!".
"Немедленно начинайте кампанию по продаже абонементов, я не могу больше ждать".
"Я люблю Альбасете сильнее, чем свою чертову жизнь".
"А я люблю Альбасете сильнее, чем некоторых членов своей семьи".
"Вы сделали мой день".
"О, Боже, я плачу".
"Вот оно!!! Твою же мать!!! Зозу, я тебя люблю!!".
"Один журналист издания Marca (писал, что Зозуля покинет Альбасете, – прим.ред) должен уйти из профессии".
"Задача: унизить Райо".
"Зозуля – великий, настоящая звезда... Вперед, машина".
"Я невероятно счастлива, что мой любимый игрок остается в Альбасете".
"Зозуля ценит Альбасете, а мы ценим его. Вместе достигнем хороших результатов".
"Лучшая новость, которую мы могли получить. Он – душа этой команды. Сейчас нужно окружить его хорошими футболистами, и можно снова начать мечтать".
"Роман Зозуля – бог".
"Я этого не ожидал. Клуб, пожалуй, сделал серьезное экономическое усилие".
И еще немного творчества от счастливых фанатов Альбасете:
"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги