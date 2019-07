"Твою ж м*ть, я плачу": Зозуля стал героем издевательского сюрприза Альбасете, из-за которого фанаты не спали до утра

Мыльная опера под названием "Зозуля покидает Альбасете" получила счастливый конец. Украинец принял анонсированное "Футбол 24" предложение "механического сыра" о продлении контракта и поставил подпись под новым 2-летним соглашением.

Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур, а Леганес хочет еще раз арендовать украинца без гарантий

Похоже, что стороны договорились еще несколько дней назад, однако Альбасете решил выжать максимум из наиболее волнующей для собственных поклонников темы. Все началось вчера, поздно вечером, когда на клубном Твиттере "сырников" появился анонс неизвестного события. Фанатам вручали конверты с письмом, которое непременно провоцировало на их лицах радость, а иногда – эйфорию.

"Мы хотим пожелать вам хорошей ночи с одним экспериментом. Какая новость могла вызвать такую реакцию?", – заинтриговал Альбасете собственных читателей в социальных сетях. Пока большинство фанов разгадывали головоломку, начиная откровенно ругаться из-за бессонницы, утром Твиттер продолжил фирменное издевательство:" Вы спали всю ночь, или советовались со своей подушкой относительно содержания конверта? Прекратите страдать, в 10:30 мы сообщим, что внутри".

Buenos días y #FelizMiércoles , albacetistas ¿Habéis podido dormir algo o habéis estado toda la noche consultando con la almohada el contenido de este sobre? No sufráis más, a las 10:30h os desvelamos qué es https://t.co/rBaDH2K4ws

А внутри оказались открытки с изображением Романа Зозули и подписью "продлен", которые еще больше разорвали Твиттер креативного представителя Сегунды. Фанаты благодарили клуб, поздравляли украинца, засыпая его комплиментами и называя богом, а также требовали ускорить продажу абонементов на новый сезон. Зозуля сделал правильный выбор – он не нашел бы столько любви ни в одном другом месте на земле. Не верите, тогда читайте выбранные комментарии "Футбол 24" в адрес нашего форварда.

"Классная новость !!! Зозуля – великий, потому что остается у нас. Вперед, Альба !!!".

"Немедленно начинайте кампанию по продаже абонементов, я не могу больше ждать".

Sacad ya la campaña de abonos que no puedo esperar más pic.twitter.com/SumcEeg0Ae

"Я люблю Альбасете сильнее, чем свою чертову жизнь".

"А я люблю Альбасете сильнее, чем некоторых членов своей семьи".

"Вы сделали мой день".

You just made my day pic.twitter.com/ptwLFrafXN