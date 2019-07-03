"Твою ж м*ть, я плачу": Зозуля стал героем издевательского сюрприза Альбасете, из-за которого фанаты не спали до утра

Альбасете порвал Твиттер креативным анонсом о новом контракте Романа Зозули. Фанаты не спали всю ночь, а потом были на седьмом небе от счастья.

Мыльная опера под названием "Зозуля покидает Альбасете" получила счастливый конец. Украинец принял анонсированное "Футбол 24" предложение "механического сыра" о продлении контракта и поставил подпись под новым 2-летним соглашением.

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Похоже, что стороны договорились еще несколько дней назад, однако Альбасете решил выжать максимум из наиболее волнующей для собственных поклонников темы. Все началось вчера, поздно вечером, когда на клубном Твиттере "сырников" появился анонс неизвестного события. Фанатам вручали конверты с письмом, которое непременно провоцировало на их лицах радость, а иногда – эйфорию.

| Os damos las buenas noches con un experimento: ha consistido en entregar a aficionados del Alba un sobre con información.



Esta fue su reacción



¿Qué noticia creéis que contendría el sobre atendiendo a sus caras? #LocuraporelAlba pic.twitter.com/p8iwlCWPay — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 2 липня 2019 р.

"Мы хотим пожелать вам хорошей ночи с одним экспериментом. Какая новость могла вызвать такую реакцию?", – заинтриговал Альбасете собственных читателей в социальных сетях. Пока большинство фанов разгадывали головоломку, начиная откровенно ругаться из-за бессонницы, утром Твиттер продолжил фирменное издевательство:" Вы спали всю ночь, или советовались со своей подушкой относительно содержания конверта? Прекратите страдать, в 10:30 мы сообщим, что внутри".

Buenos días y #FelizMiércoles, albacetistas



¿Habéis podido dormir algo o habéis estado toda la noche consultando con la almohada el contenido de este sobre?



No sufráis más, a las 10:30h os desvelamos qué es https://t.co/rBaDH2K4ws — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 липня 2019 р.

А внутри оказались открытки с изображением Романа Зозули и подписью "продлен", которые еще больше разорвали Твиттер креативного представителя Сегунды. Фанаты благодарили клуб, поздравляли украинца, засыпая его комплиментами и называя богом, а также требовали ускорить продажу абонементов на новый сезон. Зозуля сделал правильный выбор – он не нашел бы столько любви ни в одном другом месте на земле. Не верите, тогда читайте выбранные комментарии "Футбол 24" в адрес нашего форварда.

"Классная новость !!! Зозуля – великий, потому что остается у нас. Вперед, Альба !!!".

Gran noticia!!! Grande zozulia por seguir con nosotros. Aupa alba!! — Peter J. Brown (@fromlamancha) 3 липня 2019 р.

"Немедленно начинайте кампанию по продаже абонементов, я не могу больше ждать".

Sacad ya la campaña de abonos que no puedo esperar más pic.twitter.com/SumcEeg0Ae — Mancha (@ManchaPicks) 3 липня 2019 р.

"Я люблю Альбасете сильнее, чем свою чертову жизнь".

Os quiero más que a mi puta vida — MarioGuti (@MarioGuti_Gre) 3 липня 2019 р.

"А я люблю Альбасете сильнее, чем некоторых членов своей семьи".

"Вы сделали мой день".

You just made my day pic.twitter.com/ptwLFrafXN — soydelalba (@soydelalba) 3 липня 2019 р.

"О, Боже, я плачу".

Dios, lloro — Mancha (@ManchaPicks) 3 липня 2019 р.

"Вот оно!!! Твою же мать!!! Зозу, я тебя люблю!!".

Eso essssss!!!!!!!!! Ostiaa yaaaa!!!! Zozu te amoooo — Abp1940 (@Abp19402) 3 липня 2019 р.

"Один журналист издания Marca (писал, что Зозуля покинет Альбасете, – прим.ред) должен уйти из профессии".

Me habéis alegrado el día...alguno del @marca debería dejar la profesión — DeCañasporAlbacete (@Albabirras) 3 липня 2019 р.

"Задача: унизить Райо".

Objetivo: humillar al Rayo — Cañita Brava (@vietcongohmygod) 3 липня 2019 р.

"Зозуля – великий, настоящая звезда... Вперед, машина".

Que grande Román zozulia vamos crack que maquina — susana (@susyalbacete) 3 липня 2019 р.

"Я невероятно счастлива, что мой любимый игрок остается в Альбасете".

Que felicidad tengo madre mia se queda mi jugador favorito del Alba — βεα ×ıν (@beavcf2212) 3 липня 2019 р.

"Зозуля ценит Альбасете, а мы ценим его. Вместе достигнем хороших результатов".

Como se nota lo q zozulia aprecia Albacete y nosotros a él....grande y juntos se pueden conseguir cosas muy bonitas — frandakon (@frandakon) 3 липня 2019 р.

"Лучшая новость, которую мы могли получить. Он – душа этой команды. Сейчас нужно окружить его хорошими футболистами, и можно снова начать мечтать".

Es la mejor noticia que podíamos recibir. Es el alma de este equipo. Ahora hay que saber rodearlo de buenos jugadores y comenzar a soñar de nuevo. — Juan Félix Maldonado (@jfelixmaldonado) 3 липня 2019 р.

"Роман Зозуля – бог".

DIOS ROMAN ZOZULIA ? — Albacete Siempre (@AlbaceteBP75) 3 липня 2019 р.

"Я этого не ожидал. Клуб, пожалуй, сделал серьезное экономическое усилие".

No lo esperaba, la verdad. El esfuerzo económico del club no debe haber sido pequeño. — Jorge Bernabé (@JorMaBerRu) 3 липня 2019 р.

И еще немного творчества от счастливых фанатов Альбасете:

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги