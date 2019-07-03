"Твою ж матір, я плачу": Зозуля став героєм знущального сюрпризу Альбасете, через який фанати не спали до ранку

Альбасете порвав Твіттер креативним анонсом про новий контракт Романа Зозулі. Фанати не спали всю ніч, а потім були на сьомому небі від щастя.
Мильна опера під назвою "Зозуля покидає Альбасете" отримала щасливий кінець. Українець прийняв анонсовану "Футбол 24" пропозицію "механічного сиру" щодо продовження контракту та поставив підпис під новою 2-річною угодою.
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Схоже, що сторони домовились ще декілька днів тому, однак Альбасете вирішив вичавити максимум з найбільш хвилюючої для власних прихильників теми. Все розпочалось вчора, пізно ввечері, коли на клубному Твіттері "сирників" з'явився анонс невідомої події. Фанатам вручали конверти з листом, який неодмінно провокував на їхніх обличчях радість, а подекуди – ейфорію.
"Ми хочемо побажати вам гарної ночі з одним експериментом. Яка новина могла викликати таку реакцію?", – заінтригував Альбасете власних читачів у соціальних мережах. Поки більшість фанів розгадували головоломку, починаючи відверто лаятись через безсоння, зранку Твіттер продовжив фірмове знущання: "Ви спали всю ніч, чи радились зі своєю подушкою щодо вмісту конверту? Припиніть страждати, о 10:30 ми повідомимо, що всередині".
А всередині виявились листівки із зображенням Романа Зозулі та підписом "продовжений", які ще більше розірвали Твіттер креативного представника Сегунди. Фанати дякували клубу, вітали українця, засипаючи його компліментами та називаючи богом, а також вимагали пришвидшити продаж абонементів на новий сезон. Зозуля зробив правильний вибір – він не знайшов би стільки любові у жодному іншому місці на землі. Не вірите, тоді читайте вибрані коментарі "Футбол 24" на адресу нашого форварда.
"Класна новина!!! Зозуля – великий, бо залишається у нас. Вперед, Альба!!!".
"Негайно розпочинайте кампанію з продажу абонементів, я не можу більше чекати".
"Я люблю Альбасете сильніше, ніж своє бісове життя".
"А я люблю Альбасете сильніше, ніж деяких членів своєї сім'ї".
"Ви зробили мій день".
"О, Боже, я плачу".
"Ось воно!!! Твою ж мать!!! Зозу, я тебе кохаю!!".
"Один журналіст видання Marca (писав, що Зозуля покине Альбасете, – прим.ред) повинен піти з професії".
"Завдання: принизити Райо".
"Зозуля – великий, справжня зірка...Вперед, машина".
"Я неймовірно щаслива, що мій улюблений гравець залишається в Альбасете".
"Зозуля цінує Альбасете, а ми цінуємо його. Разом досягнемо хороших результатів".
"Найкраща новина, яку ми могли отримати. Він – душа цієї команди. Зараз потрібно оточити його хорошими футболістами, і можна знову почати мріяти".
"Роман Зозуля – бог".
"Я цього не очікував. Клуб, мабуть, зробив серйозне економічне зусилля".
І ще трохи творчості від щасливих фанатів Альбасете:
"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші