"Твою ж матір, я плачу": Зозуля став героєм знущального сюрпризу Альбасете, через який фанати не спали до ранку

Мильна опера під назвою "Зозуля покидає Альбасете" отримала щасливий кінець. Українець прийняв анонсовану "Футбол 24" пропозицію "механічного сиру" щодо продовження контракту та поставив підпис під новою 2-річною угодою.

Лунін поїде з Реалом у передсезонний тур, а Леганес хоче ще раз орендувати українця без гарантії ігрового часу

Схоже, що сторони домовились ще декілька днів тому, однак Альбасете вирішив вичавити максимум з найбільш хвилюючої для власних прихильників теми. Все розпочалось вчора, пізно ввечері, коли на клубному Твіттері "сирників" з'явився анонс невідомої події. Фанатам вручали конверти з листом, який неодмінно провокував на їхніх обличчях радість, а подекуди – ейфорію.

"Ми хочемо побажати вам гарної ночі з одним експериментом. Яка новина могла викликати таку реакцію?", – заінтригував Альбасете власних читачів у соціальних мережах. Поки більшість фанів розгадували головоломку, починаючи відверто лаятись через безсоння, зранку Твіттер продовжив фірмове знущання: "Ви спали всю ніч, чи радились зі своєю подушкою щодо вмісту конверту? Припиніть страждати, о 10:30 ми повідомимо, що всередині".

Buenos días y #FelizMiércoles , albacetistas ¿Habéis podido dormir algo o habéis estado toda la noche consultando con la almohada el contenido de este sobre? No sufráis más, a las 10:30h os desvelamos qué es https://t.co/rBaDH2K4ws

А всередині виявились листівки із зображенням Романа Зозулі та підписом "продовжений", які ще більше розірвали Твіттер креативного представника Сегунди. Фанати дякували клубу, вітали українця, засипаючи його компліментами та називаючи богом, а також вимагали пришвидшити продаж абонементів на новий сезон. Зозуля зробив правильний вибір – він не знайшов би стільки любові у жодному іншому місці на землі. Не вірите, тоді читайте вибрані коментарі "Футбол 24" на адресу нашого форварда.

"Класна новина!!! Зозуля – великий, бо залишається у нас. Вперед, Альба!!!".

"Негайно розпочинайте кампанію з продажу абонементів, я не можу більше чекати".

Sacad ya la campaña de abonos que no puedo esperar más pic.twitter.com/SumcEeg0Ae

"Я люблю Альбасете сильніше, ніж своє бісове життя".

"А я люблю Альбасете сильніше, ніж деяких членів своєї сім'ї".

"Ви зробили мій день".

You just made my day pic.twitter.com/ptwLFrafXN