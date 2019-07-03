"Твою ж матір, я плачу": Зозуля став героєм знущального сюрпризу Альбасете, через який фанати не спали до ранку

Альбасете порвав Твіттер креативним анонсом про новий контракт Романа Зозулі. Фанати не спали всю ніч, а потім були на сьомому небі від щастя.

Мильна опера під назвою "Зозуля покидає Альбасете" отримала щасливий кінець. Українець прийняв анонсовану "Футбол 24" пропозицію "механічного сиру" щодо продовження контракту та поставив підпис під новою 2-річною угодою.

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Схоже, що сторони домовились ще декілька днів тому, однак Альбасете вирішив вичавити максимум з найбільш хвилюючої для власних прихильників теми. Все розпочалось вчора, пізно ввечері, коли на клубному Твіттері "сирників" з'явився анонс невідомої події. Фанатам вручали конверти з листом, який неодмінно провокував на їхніх обличчях радість, а подекуди – ейфорію.

| Os damos las buenas noches con un experimento: ha consistido en entregar a aficionados del Alba un sobre con información.



Esta fue su reacción



¿Qué noticia creéis que contendría el sobre atendiendo a sus caras? #LocuraporelAlba pic.twitter.com/p8iwlCWPay — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 2 липня 2019 р.

"Ми хочемо побажати вам гарної ночі з одним експериментом. Яка новина могла викликати таку реакцію?", – заінтригував Альбасете власних читачів у соціальних мережах. Поки більшість фанів розгадували головоломку, починаючи відверто лаятись через безсоння, зранку Твіттер продовжив фірмове знущання: "Ви спали всю ніч, чи радились зі своєю подушкою щодо вмісту конверту? Припиніть страждати, о 10:30 ми повідомимо, що всередині".

Buenos días y #FelizMiércoles, albacetistas



¿Habéis podido dormir algo o habéis estado toda la noche consultando con la almohada el contenido de este sobre?



No sufráis más, a las 10:30h os desvelamos qué es https://t.co/rBaDH2K4ws — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 липня 2019 р.

А всередині виявились листівки із зображенням Романа Зозулі та підписом "продовжений", які ще більше розірвали Твіттер креативного представника Сегунди. Фанати дякували клубу, вітали українця, засипаючи його компліментами та називаючи богом, а також вимагали пришвидшити продаж абонементів на новий сезон. Зозуля зробив правильний вибір – він не знайшов би стільки любові у жодному іншому місці на землі. Не вірите, тоді читайте вибрані коментарі "Футбол 24" на адресу нашого форварда.

"Класна новина!!! Зозуля – великий, бо залишається у нас. Вперед, Альба!!!".

Gran noticia!!! Grande zozulia por seguir con nosotros. Aupa alba!! — Peter J. Brown (@fromlamancha) 3 липня 2019 р.

"Негайно розпочинайте кампанію з продажу абонементів, я не можу більше чекати".

Sacad ya la campaña de abonos que no puedo esperar más pic.twitter.com/SumcEeg0Ae — Mancha (@ManchaPicks) 3 липня 2019 р.

"Я люблю Альбасете сильніше, ніж своє бісове життя".

Os quiero más que a mi puta vida — MarioGuti (@MarioGuti_Gre) 3 липня 2019 р.

"А я люблю Альбасете сильніше, ніж деяких членів своєї сім'ї".

"Ви зробили мій день".

You just made my day pic.twitter.com/ptwLFrafXN — soydelalba (@soydelalba) 3 липня 2019 р.

"О, Боже, я плачу".

Dios, lloro — Mancha (@ManchaPicks) 3 липня 2019 р.

"Ось воно!!! Твою ж мать!!! Зозу, я тебе кохаю!!".

Eso essssss!!!!!!!!! Ostiaa yaaaa!!!! Zozu te amoooo — Abp1940 (@Abp19402) 3 липня 2019 р.

"Один журналіст видання Marca (писав, що Зозуля покине Альбасете, – прим.ред) повинен піти з професії".

Me habéis alegrado el día...alguno del @marca debería dejar la profesión — DeCañasporAlbacete (@Albabirras) 3 липня 2019 р.

"Завдання: принизити Райо".

Objetivo: humillar al Rayo — Cañita Brava (@vietcongohmygod) 3 липня 2019 р.

"Зозуля – великий, справжня зірка...Вперед, машина".

Que grande Román zozulia vamos crack que maquina — susana (@susyalbacete) 3 липня 2019 р.

"Я неймовірно щаслива, що мій улюблений гравець залишається в Альбасете".

Que felicidad tengo madre mia se queda mi jugador favorito del Alba — βεα ×ıν (@beavcf2212) 3 липня 2019 р.

"Зозуля цінує Альбасете, а ми цінуємо його. Разом досягнемо хороших результатів".

Como se nota lo q zozulia aprecia Albacete y nosotros a él....grande y juntos se pueden conseguir cosas muy bonitas — frandakon (@frandakon) 3 липня 2019 р.

"Найкраща новина, яку ми могли отримати. Він – душа цієї команди. Зараз потрібно оточити його хорошими футболістами, і можна знову почати мріяти".

Es la mejor noticia que podíamos recibir. Es el alma de este equipo. Ahora hay que saber rodearlo de buenos jugadores y comenzar a soñar de nuevo. — Juan Félix Maldonado (@jfelixmaldonado) 3 липня 2019 р.

"Роман Зозуля – бог".

DIOS ROMAN ZOZULIA ? — Albacete Siempre (@AlbaceteBP75) 3 липня 2019 р.

"Я цього не очікував. Клуб, мабуть, зробив серйозне економічне зусилля".

No lo esperaba, la verdad. El esfuerzo económico del club no debe haber sido pequeño. — Jorge Bernabé (@JorMaBerRu) 3 липня 2019 р.

І ще трохи творчості від щасливих фанатів Альбасете:

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші