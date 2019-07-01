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Гранада – главный претендент на Зозулю

19:51 120 Читати українською
Гранада – главный претендент на Зозулю
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля имеет большие шансы на переход в Гранаду.

Испанское издание Marca сообщает, что новичок Примеры Гранада является главным претендентом на украинского нападающего Романа Зозулю. У него завершился контракт с Альбасете.

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Футболист провел хороший сезон в составе Альбасете, забив 11 голов и отдав 2 ассиста, правда, команда не смогла подняться в элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются Динамо, Хетафе, Вальядолид и Мальорка. Также новый контракт ему предложил Альбасете.

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