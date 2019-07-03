Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур, а Леганес хочет еще раз арендовать украинца без гарантий

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин отправится в Канаду с мадридским клубом в рамках подготовки к сезону, однако его будущее еще очень туманно.

Где Лунин будет выступать в следующем сезоне – загадка. В прессе распространяются слухи об аренде в различные испанские клубы, или статус второго вратаря в Реале. Если Кейлор Навас останется в Мадриде, что вполне вероятно, украинец поедет за игровой практикой в ​​клуб послабее.

Реал меняет планы по Лунину – украинцу уже подыскали амбициозный клуб, который готовится ослабить Фонсека

По информации AS, одним из претендентов на Андрея остается Леганес. Лунин провел в составе "пепинерос" прошлый сезон. Правда, большую часть времени он просидел в запасе, отыграв лишь 7 матчей. Игрок сборной Украины проиграл конкуренцию Ивану Куэльяру. Возрастной голкипер подписал с клубом новый контракт на 2 года, однако Леганес ищет еще одного вратаря для конкуренции и стремится повторно подписать Лунина. Такие разговоры начались еще весной.

Важный нюанс – тренерский штаб во главе с Маурисио Пеллегрино вновь не дает никакой гарантии игрового времени для Андрея. Леганес понимает, что с такими условиями Реал, вероятно, не согласится на вторую аренду – зимой "сливочные" даже хотели досрочно вернуть украинца на Бернабеу из-за нехватки игровой практики. Отношения между клубами испортились из-за Лунина.

Поэтому Леганес не рассматривает вариант с чемпионом мира U-20 приоритетным и не будет настаивать на таком трансфере. Однако "пепинерос" все равно считают, что незначительный шанс подписать Лунина на сезон-2019/20 существует, и были бы рады им воспользоваться. Более того, сам украинец, скорее всего, не против такого развития событий – он очень положительно отзывался о тренировочном процессе в Леганесе.

Между тем на радио COPE назвали список из 30 футболистов, которых Реал возьмет в предсезонный тур по Северной Америке: 26 игроков первой команды и 4 из молодежного состава. Среди других билет в Канаду заказан для Андрея Лунина. Он полетит с командой за океан в компании трех других вратарей – Тибо Куртуа, Кейлора Наваса и Люки Зидана.

Informa @melchorcope



Lista del Madrid para la pretemporada



? Courtois, Lucas, Lunin, Keylor



️`Vallejo, Carvajal, Odriozola, Marcelo, Ramos, Mendy, Varane, Nacho



️ Kroos, Isco, Modric, Asensio, Brahim



️ Benzema, Jovic, Hazard, Vinicius, Lucas, Rodrygo, Mariano, Bale pic.twitter.com/butbbi141H — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2019

Реал выйдет из отпуска через 6 дней, после чего отправится в Северную Америку. Там "сливочные" проведут 3 матча в рамках Международного кубка чемпионов против Баварии, Арсенала и Атлетико. Лунин должен получить игровое время в этих поединках. Прошлым летом он сыграл против Манчестер Юнайтед, Ювентуса и Милана.

Реал планирует подписать звезду Евро-2019 U-21 – будущее Лунина под угрозой

Судьба Андрея на следующий сезон определится уже во время или после этого турне. А пока его будущее остается весьма туманным. Ускорить процесс может Рома, которая форсирует трансфер Пау Лопеса из Бетиса – на его месте в Андалусии видят Лунина.