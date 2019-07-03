Зозуля возобновил переговоры с Альбасете, который готов платить больше – клуб Примеры пока молчит

Кукушка может остаться в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля может продолжить карьеру в Альбасете.

Испанский клуб готов сделать 29-летнему экс-нападающему Динамо и Днепра новое улучшенное предложение по новому контракту, сообщил в комментарии "Футбол 24" журналист El Digital de Albacete и 5maseldescuento Уго Пинья.

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"Зозуля хочет остаться в Альбасете, поэтому клуб готов пересмотреть свое предложение, которое было сделано две недели назад.

В переговорах случился радикальный поворот. Если раньше игрок склонялся к уходу, то сейчас не исключает возможности продолжить карьеру на Карлос Бельмонте.

Стороны пока не нашли общего языка по финансовым деталям будущего соглашения: Зозуля назвал одну сумму – клуб предлагает другую. Однако руководство Альбасете попытается максимально приблизиться к требованиям одного из своих лидеров в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что Роман пока не получал никаких предложений со стороны Гранады, которую называли главным претендентом на форварда", – рассказал журналист.

Напомним, что контракт Зозули с Альбасете завершился 30 июня. Ранее украинцу приписывали интерес со стороны Динамо, Гранады, Мальорки, Вальядолида, а также турецких и японских клубов.

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