Зозуля официально продлил контракт с Альбасете

Украинский нападающий Роман Зозуля останется в Альбасете до 2021 года.

Украинец заключил новый контракт с испанским Альбасете. Роман Зозуля подписал соглашение, которое действует до лета 2021 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Напомним, контракт украинского нападающего с "механическим сыром" утратил силу летом этого года. Зозулю сватали в ряд испанских клубов и даже в Динамо.

К слову, в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за Альбасете 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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