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Зозуля официально продлил контракт с Альбасете

11:42 334 Читати українською
Зозуля официально продлил контракт с Альбасете
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Украинский нападающий Роман Зозуля останется в Альбасете до 2021 года.

Украинец заключил новый контракт с испанским Альбасете. Роман Зозуля подписал соглашение, которое действует до лета 2021 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Зозуля попал в тройку самых дорогих игроков Альбасете – форвард существенно прибавил в цене

Напомним, контракт украинского нападающего с "механическим сыром" утратил силу летом этого года. Зозулю сватали в ряд испанских клубов и даже в Динамо.

К слову, в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за Альбасете 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші

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Теги
Украинцы за рубежом Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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