Динамо официально назначило Луческу новым главным тренером

Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о назначении румынского специалиста. Контракт заключен на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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Луческу оставался без работы после увольнения из сборной Турции в феврале прошлого года. Свою тренерскую карьеру румын начал в сезоне 1979/1980. С тех пор он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. В Украине Мистера хорошо помнят по периоду в Шахтере. Луческу провел во главе "горняков" 12 лет (2004-2016), восемь раз становился чемпионом Украины, шесть – обладателем Кубка, а также побеждал в Кубке УЕФА 2008/09.

Напомним, что Алексей Михайличенко был уволен с Динамо на следующий день после того, как команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Киевляне позорно уступили Колосу, но из-за ничьей главного конкурента, который не особо рвался победить, сумели избежать ужасного провала. Отставка Михайличенко стала некоторой неожиданностью, ведь после игры сообщалось, что ему дадут шанс в ЛЧ.

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