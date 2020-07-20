"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

Динамо уступило Колосу, но пролезло в Лигу чемпионов. Худшее серебро в истории киевского клуба, эксперты и болельщики взорвались гневом в сети. Алексей Михайличенко лишился должности главного тренера Динамо не зря.

Динамо отдали место в ЛЧ Десна и Заря, которые сыграли вничью в параллельной игре, где команда Скрипника не рискнула зацепиться за победу, приносившую серебро. Киевский клуб собрал едва ли не все свои исторические антирекорды, но при этом выполнил задачу-максимум. В плане результата Михайличенко можно упрекать только полным провалом в слабенькой группе Лиги Европы, который принято списывать на наследство предшественника. Остальные договоренности с боссами Динамо новый тренерский штаб фактически выполнил. Однако какой ценой и в насколько ужасном, даже унизительном стиле! Этого никто не мог простить.

Динамо официально уволило Михайличенко

Когда на последних минутах судьбоносного матча Евтушенко с надеждой, а Михайличенко с растерянностью заглядывают в телефон, что там у Зари, а потом жмут руки, будто только что обыграли Ливерпуль Клоппа, это просто какой-то абсурд. Все должно быть совсем иначе, но такое впечатление, что тренеры верили больше в Десну, чем в своих резервистов, хотя на банке хватало атакующих игроков - не Соль с Каргбо, которые проваливались раньше, так распиаренные Дуэлунд и Бенито. Неудивительно, что реакция оказалась очень жесткой. Отставка Михайличенко - закономерный итог сезона. Хотя несколько неожиданно, что произошла столь быстро. Ведь президент клуба просил дать дней 10 на размышления.

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Первым фаворитом на уничтожение стал Михайличенко, после Колоса намекнувший, что во всем виноваты статисты в команде и другие потусторонние факторы.

Один из самых преданных фанатов Динамо Михаил Смоловой не выдержал издевательств и критикует политику Игоря Суркиса, которая на его взгляд привела к нынешнему положению вещей: "Этот матч идеальная иллюстрация менеджерских способностей Суркиса Игоря Михайловича. Колос и Динамо являются величинами несопоставимыми. Однако 0:2. И здесь уже не стоит акцентировать внимание ни на способностях игроков, ни на навыках ТШ, ни на каких-то тактических нюансах. Более важна при таких результатах (0:2 с колхозом) психология.

Источник всех видимых и невидимых вибраций в клубе - ИМС. Вчерашнее поражение - это прежде всего его поражение, а не футболистов или ТШ. Он создал в команде такие условия, при которых влеты колхозам стали обыденностью, такой же, как утренний или вечерний душ. Вот, Карлос уже что-то там написал в Инста, а вчера выполнил только 3 точных навеса из 10 (7 за те же 67 минут, когда Колос больше владел мячом). А это что? Правильно: это КОНЦЕНТРАЦИЯ!

Вчера у нас 26 навесов за матч, с Зарей - 8... Навес в Динамо - это простейшая форма снятия с себя ответственности за принятое решение. Не знаешь, что делать: подавай, там пусть другие разбираются. 19 навесов с левого фланга - 14 мимо, 6 навесов с правого фланга - 1 мимо... 63 перехвата Колоса - лучший показатель соперников во всех 9 наших матчах после карантина. Это лучшее подтверждение того, что Динамо решительно настроено не было, хотя должно было. А Колос мог бы и "зевать", но нет - мотивация у них была. Колос расценивал поединок, как ВОЗМОЖНОСТЬ для себя! А наших ребят дома ждал оральный секс, отпуск, полный бак в машине, оплаченная коммуналка..."



Смоловой после такого даже утвердился во мнении, что банкротство Динамо и начало с полного нуля - не самый плохой вариант развития событий. Хотя Артем Франков с его восхвалением расходов Суркисов на уровне 30 млн евро за сезон, конечно, не очень согласится.

Агент Вячеслав Заховайло не снимает вины с тренеров и президента, но основную проблему видит в футболистах, которые плавят Михайличенко и не хотят тяжело вкалывать с ним на сборах.

Другую проблему Заховайло видит в коллективе, который все устраивает - контракт защищен, всегда можно сослаться на усталость, набить новое тату и оторваться в ночном клубе. На празднование окончания сезона всегда и силы найдутся, и концентрация.



Болельщик Динамо и менеджер, работающий в Чехии, предполагает, что "разделенный на группки коллектив" мог в этот вечер попросту сознательно плавить Михайличенко.

Комментатор Вадим Скичко не понимает ажиотажа вокруг гонки за второе место. Мол и те, и те будут играть по четвергам в группе Лиги Европы 2020/21. Заря уже там, Динамо теоретически еще может пройти 2 раунда квалификации Лиги чемпионов, но даже после вылета из первого же проведет еще минимум 6 игр в ЛЕ.

Таке горіння у стрічці ніби Динамо та Зоря все одно не гратимуть у Лізі Європи pic.twitter.com/vl7Ob01cID — Вадим Скічко (@VadymSkichko) July 19, 2020

Бывший босс Говерлы Александр Шуфрич иронизирует над тем, как Никита Шевченко тянул время в Запорожье, чтобы, не дай Бог, не рискнуть забить и выйти в Лигу чемпионов. Можно согласиться, потому что это на самом деле тотальный нонсенс для европейского футбола - сознательно отказываться от шанса всей жизни, боясь потерять гарантированные 3-4 миллиона евро за группу ЛЕ, без которых можно исчезнуть в небытие. Спортивный принцип еще жив или уже приказал долго жить?

Виктор Вацко взялся активно защищать Зарю. Не все согласны.

ну, звісно, нікому не потрібен, але вже другу добу у всіх палає й дивна ситуація: усі мають рацію — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) July 20, 2020

Менеджер Александр Ольшанецкий, живущий в Германии, скаут Алекс Великих из Италии, российский комментатор Алексей Андронов и блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко пришли к единому выводу с поразительным единством - новым тренером Динамо будет Виктор Скрипник. Другая кандидатура станет огромной неожиданностью.

Брутальный футбол в своем стиле, а Микки Дуэлунд повторяет в Инстаграм-сторис Русина после отставки Хацкевича. Интересно, что пост о назначении Скрипника и засушивании игры в Запорожье лайкнул вчерашний герой Зари Дмитрий Хомченовский. Автор супергола на вес бронзы что-то знает или просто рекомендует?

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