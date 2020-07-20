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"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

20 июля 16:30 - Читати українською
"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко
Кто станет новым тренером Динамо после Михайличенко? Суркис нашел кандидатуру, убеждены в соцсетях
Тарас Котив Тарас Котив

Динамо уступило Колосу, но пролезло в Лигу чемпионов. Худшее серебро в истории киевского клуба, эксперты и болельщики взорвались гневом в сети. Алексей Михайличенко лишился должности главного тренера Динамо не зря.

Динамо отдали место в ЛЧ Десна и Заря, которые сыграли вничью в параллельной игре, где команда Скрипника не рискнула зацепиться за победу, приносившую серебро. Киевский клуб собрал едва ли не все свои исторические антирекорды, но при этом выполнил задачу-максимум. В плане результата Михайличенко можно упрекать только полным провалом в слабенькой группе Лиги Европы, который принято списывать на наследство предшественника. Остальные договоренности с боссами Динамо новый тренерский штаб фактически выполнил. Однако какой ценой и в насколько ужасном, даже унизительном стиле! Этого никто не мог простить.

Динамо официально уволило Михайличенко

Когда на последних минутах судьбоносного матча Евтушенко с надеждой, а Михайличенко с растерянностью заглядывают в телефон, что там у Зари, а потом жмут руки, будто только что обыграли Ливерпуль Клоппа, это просто какой-то абсурд. Все должно быть совсем иначе, но такое впечатление, что тренеры верили больше в Десну, чем в своих резервистов, хотя на банке хватало атакующих игроков - не Соль с Каргбо, которые проваливались раньше, так распиаренные Дуэлунд и Бенито. Неудивительно, что реакция оказалась очень жесткой. Отставка Михайличенко - закономерный итог сезона. Хотя несколько неожиданно, что произошла столь быстро. Ведь президент клуба просил дать дней 10 на размышления.

Динамо ставит на трансферы – Суркис подтвердил переговоры, Михайличенко заговорил о чистке, 2 игрока получили приговор

Первым фаворитом на уничтожение стал Михайличенко, после Колоса намекнувший, что во всем виноваты статисты в команде и другие потусторонние факторы.

Один из самых преданных фанатов Динамо Михаил Смоловой не выдержал издевательств и критикует политику Игоря Суркиса, которая на его взгляд привела к нынешнему положению вещей: "Этот матч идеальная иллюстрация менеджерских способностей Суркиса Игоря Михайловича. Колос и Динамо являются величинами несопоставимыми. Однако 0:2. И здесь уже не стоит акцентировать внимание ни на способностях игроков, ни на навыках ТШ, ни на каких-то тактических нюансах. Более важна при таких результатах (0:2 с колхозом) психология.

Источник всех видимых и невидимых вибраций в клубе - ИМС. Вчерашнее поражение - это прежде всего его поражение, а не футболистов или ТШ. Он создал в команде такие условия, при которых влеты колхозам стали обыденностью, такой же, как утренний или вечерний душ. Вот, Карлос уже что-то там написал в Инста, а вчера выполнил только 3 точных навеса из 10 (7 за те же 67 минут, когда Колос больше владел мячом). А это что? Правильно: это КОНЦЕНТРАЦИЯ!

Вчера у нас 26 навесов за матч, с Зарей - 8... Навес в Динамо - это простейшая форма снятия с себя ответственности за принятое решение. Не знаешь, что делать: подавай, там пусть другие разбираются. 19 навесов с левого фланга - 14 мимо, 6 навесов с правого фланга - 1 мимо... 63 перехвата Колоса - лучший показатель соперников во всех 9 наших матчах после карантина. Это лучшее подтверждение того, что Динамо решительно настроено не было, хотя должно было. А Колос мог бы и "зевать", но нет - мотивация у них была. Колос расценивал поединок, как ВОЗМОЖНОСТЬ для себя! А наших ребят дома ждал оральный секс, отпуск, полный бак в машине, оплаченная коммуналка..."

Смоловой после такого даже утвердился во мнении, что банкротство Динамо и начало с полного нуля - не самый плохой вариант развития событий. Хотя Артем Франков с его восхвалением расходов Суркисов на уровне 30 млн евро за сезон, конечно, не очень согласится.

Агент Вячеслав Заховайло не снимает вины с тренеров и президента, но основную проблему видит в футболистах, которые плавят Михайличенко и не хотят тяжело вкалывать с ним на сборах.

Другую проблему Заховайло видит в коллективе, который все устраивает - контракт защищен, всегда можно сослаться на усталость, набить новое тату и оторваться в ночном клубе. На празднование окончания сезона всегда и силы найдутся, и концентрация.

Болельщик Динамо и менеджер, работающий в Чехии, предполагает, что "разделенный на группки коллектив" мог в этот вечер попросту сознательно плавить Михайличенко.

Комментатор Вадим Скичко не понимает ажиотажа вокруг гонки за второе место. Мол и те, и те будут играть по четвергам в группе Лиги Европы 2020/21. Заря уже там, Динамо теоретически еще может пройти 2 раунда квалификации Лиги чемпионов, но даже после вылета из первого же проведет еще минимум 6 игр в ЛЕ.

Бывший босс Говерлы Александр Шуфрич иронизирует над тем, как Никита Шевченко тянул время в Запорожье, чтобы, не дай Бог, не рискнуть забить и выйти в Лигу чемпионов. Можно согласиться, потому что это на самом деле тотальный нонсенс для европейского футбола - сознательно отказываться от шанса всей жизни, боясь потерять гарантированные 3-4 миллиона евро за группу ЛЕ, без которых можно исчезнуть в небытие. Спортивный принцип еще жив или уже приказал долго жить?

Виктор Вацко взялся активно защищать Зарю. Не все согласны.

Менеджер Александр Ольшанецкий, живущий в Германии, скаут Алекс Великих из Италии, российский комментатор Алексей Андронов и блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко пришли к единому выводу с поразительным единством - новым тренером Динамо будет Виктор Скрипник. Другая кандидатура станет огромной неожиданностью.

Брутальный футбол в своем стиле, а Микки Дуэлунд повторяет в Инстаграм-сторис Русина после отставки Хацкевича. Интересно, что пост о назначении Скрипника и засушивании игры в Запорожье лайкнул вчерашний герой Зари Дмитрий Хомченовский. Автор супергола на вес бронзы что-то знает или просто рекомендует?

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

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Динамо ставит на трансферы – Суркис подтвердил переговоры, Михайличенко заговорил о чистке, 2 игрока получили приговор
20 июля
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Алексей Алексей Михайличенко Виктор Виктор Скрипник Динамо Киев Динамо Киев Главное Статьи Заря Заря Дмитрий Дмитрий Хомченовский Алексей Андронов Тарас Котив Миккел Миккел Дуэлунд Вячеслав Заховайло Лига чемпионов Виктор Вацко Александр Шуфрич
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