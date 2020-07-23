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"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо

23 июля 17:38 - Читати українською
"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо
Луческу возглавил Динамо – это еще один сюрприз от 2020-го

Самый успешный тренер в истории Шахтера Мирча Луческу, сенсационно возглавил киевское Динамо. 2020-й подарил еще один большой сюрприз, который довольно сложно переосмыслить пользователям соцсетей.

Румынский специалист эпически возвращается в УПЛ после 12 лет работы у руля суперпринципиального соперника "бело-синих" – Шахтера. Длительный союз Луческу с "кротами", похоже, совсем не смущает президента киевского клуба Игоря Суркиса. С автором легендарной фразы "Браво, Федерация" подписан 2-летний контракт.

Динамо официально назначило Луческу новым главным тренером

Мистер заменил на тренерском мостике Динамо Алексея Михайличенко, который был уволен сразу после того, как команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Киевляне позорно уступили Колосу, но сумели избежать ужасного провала благодаря ничьей главного конкурента за второе место. Фанаты требовали немедленных изменений, но даже предположить было сложно, что Суркисы сделают ставку на Луческу. Назначение последнего сильно всколыхнуло украинский футбол.

Киевские ультрас уже анонсировали акции протеста, много рядовых фанов Динамо рассказывают об измене, а мнения экспертов разделились. Виктор Вацко считает, что Луческу придаст нашему чемпионату "колоритности, яркости и небанальности", зато Дмитрий Джулай откровенно удивляется решению Суркиса: "Не понимаю почему не Романцев".

"Не знаю, как это воспринимать": Маркевич оценил назначение Луческу – Динамо не Шахтер

blog_ava
"Не знаю, как это воспринимать": Маркевич оценил назначение Луческу – Динамо не Шахтер
23 июля
32893
Теги
Алексей Алексей Михайличенко Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Статьи Шахтер Шахтер
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