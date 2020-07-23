"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо

Самый успешный тренер в истории Шахтера Мирча Луческу, сенсационно возглавил киевское Динамо. 2020-й подарил еще один большой сюрприз, который довольно сложно переосмыслить пользователям соцсетей.

Луческу возглавил Динамо – это еще один сюрприз от 2020-го

Румынский специалист эпически возвращается в УПЛ после 12 лет работы у руля суперпринципиального соперника "бело-синих" – Шахтера. Длительный союз Луческу с "кротами", похоже, совсем не смущает президента киевского клуба Игоря Суркиса. С автором легендарной фразы "Браво, Федерация" подписан 2-летний контракт.

Динамо официально назначило Луческу новым главным тренером

Мистер заменил на тренерском мостике Динамо Алексея Михайличенко, который был уволен сразу после того, как команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Киевляне позорно уступили Колосу, но сумели избежать ужасного провала благодаря ничьей главного конкурента за второе место. Фанаты требовали немедленных изменений, но даже предположить было сложно, что Суркисы сделают ставку на Луческу. Назначение последнего сильно всколыхнуло украинский футбол.

Киевские ультрас уже анонсировали акции протеста, много рядовых фанов Динамо рассказывают об измене, а мнения экспертов разделились. Виктор Вацко считает, что Луческу придаст нашему чемпионату "колоритности, яркости и небанальности", зато Дмитрий Джулай откровенно удивляется решению Суркиса: "Не понимаю почему не Романцев".

"Не знаю, как это воспринимать": Маркевич оценил назначение Луческу – Динамо не Шахтер

Не розумію чому не Романцев — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) July 23, 2020

Не знаю, що вийде у Мірчі Луческу з Динамо, але однозначно можу сказати, що своїм рішенням Ігор Суркіс додає нашому чемпіонату колоритності, яскравості, небанальності! Чекаємо вогню у новому сезоні як на полі, так і за його межами!!! Удачі, Містер! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) July 23, 2020

Ну а чем Луческу не шутит?! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 23, 2020

Ти знову і знову думаєш, що бачив у нашому футболі все.

І знову, і знову він тебе перемагає — Volodymyr Zverov (@VZverov) July 23, 2020

Усі деталі узгоджені і протягом години Луческу поставить свій підпис під контрактом з Динамо. Свій перший матч проти Шахтаря румун проведе 25-го серпня. Саме тоді на НСК Олімпійський буде розіграний Суперкубок України. І не рахуйте чужі гроші - там і близько немає 3 млн на рік — Igor Burbas (@iburbas) July 23, 2020

Цікаво, а вболівальники і гравці Шахтаря тепер називатимуть Луческу Містером? — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) July 23, 2020

"Браво Федерація", купа інших скандалів -весь цей шлейф безсумнівно ще довго тягнутиметься за Луческу, але у футбольному плані чомусь пригадуються два сезони Шахтаря - 2010/11 з праймовим Мхітаряном і командою, яка грала у феноменальний футбол і 2015/16, коли він почав перебудову — S.S.S (@good_old_lad) July 23, 2020

- ти за кого вболіваєш?

- за клуб суркіса і медведчука

- а я за команду головного тренера мірча луческу pic.twitter.com/ERVTmn7NVt — КУПУЙТЕ НАБОЇ (@XEPCOH_UA) July 23, 2020

Ілон Маск прокоментував в Твіторі призначення Луческу: pic.twitter.com/SgQr4li0uy — Пан ZÆбафаній жівчікм (@DFENS3000) July 23, 2020

Людина лежала у комі з 2013 року.



Прокидається сьогодні.



Дізнається, що президент - Зеленський, тренер Динамо - Мірча Луческу.



Лягає назад у кому. — Пан брат Отрєбє (@antonohaio) July 23, 2020

Мірча Луческу - головний тренер київського «Динамо»!



Я в шоці! ‍♂️



Навіщо брати вже «списаного» спеціаліста? Ігор Михайлович, можливо Вам пора до санітарів?



Чому на перспективу не домовитися з Ненадом Б'єлицею?



Одним словом, деградуємо далі! pic.twitter.com/K9esxhOl3X — ??? ??? ??? (@The_YouJinKho) July 23, 2020

Я, звісно, не знавець і тим паче не фант футболу, АЛЕ ходять чутки що насправді з 2004 по 2016 роки очолюючи ФК Шахтар Мірча Луческу шукав слабкі сторони ФК Динамо, щоб після 12 років протистояння очолити клуб і врешті вирішити всі проблеми клубу. — Андрій (@Space_boatswain) July 23, 2020

Думаю Луческу буде тренером "Динамо" надовго*, поки Суркіс не знайде собі нових фанатів клубу замість старих яких ненавидить



*Якщо це все ж таки не такий пранк, не можу до кінця усвідомити ще ці масштаби — ЯВПГ Сороскоцький (@skotzkyi) July 23, 2020