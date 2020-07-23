Динамо офіційно призначило Луческу новим головним тренером

Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення румунського фахівця. Контракт укладено на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

Румунські ЗМІ розкрили зарплату Луческу в Динамо

Луческу залишався без роботи після звільнення зі збірної Туреччини у лютому минулого року. Свою тренерську кар'єру румун розпочав у сезоні 1979/1980. З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним із найбільш титулованих тренерів у світі. В Україні Містера добре пам'ятають за періодом в Шахтарі. Луческу провів на чолі "гірників" 12 років (2004-2016), вісім разів ставав чемпіоном України, шість – володарем Кубка, а також перемагав у Кубку УЄФА 2008/09.

Нагадаємо, що Олексій Михайличенко був звільнений з Динамо на наступний день після того, як команда пробилася у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Кияни ганебно поступилися Колосу, але через нічию головного конкурента, який не особливо рвався перемогти, зуміли уникнути жахливого провалу. Відставка Михайличенка стала певною несподіванкою, адже після гри повідомлялось, що йому дадуть шанс до ЛЧ.

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