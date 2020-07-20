Динамо официально уволило Михайличенко

Алексей Михайличенко уволен из Динамо. Вместе со всем тренерским штабом. Отставка Михайличенко официально подтверждена сайтом киевского клуба.

Об этом стало известно в понедельник, 20 июля 2020 года.

"Футбольный клуб Динамо Киев выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову.

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Получив команду на протяжении сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, Динамо выиграло Кубок Украины и занялj второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В то же время, руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра Динамо должна выйти на качественно иной уровень.

С этой целью подготовку но в следующем сезоне Динамо начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", – сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Алексей Михайличенко уволен из Динамо на следующий день после того, как команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Произошло это не благодаря успеху киевлян в матче против Колоса, а из-за ничьи главного конкурента – при этом Заря не особенно рвалась победить. Отставка Михайличенко стала некоторой неожиданностью, ведь после игры сообщалось, что ему все же дадут шанс в ЛЧ.

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