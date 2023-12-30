Мудрик вместе с другими игроками Челси занимался на вечерней тренировке лондонцев – украинец попал в кадр клубных медиа.

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Таким образом, Михаил имеет неплохие шансы сыграть в сегодняшнем матче против Лутона, который состоится 30 декабря, начало в 14:30. Мудрик травмировался в предыдущей игре с Кристал Пэлас, но, похоже, что обошлось без серьезных последствий.

Напомним, после 19-ти туров Челси идет в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, набрав 25 очков. К слову, Мудрик провел за англичан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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