"Когда ты за 3 тура узнаешь, что ты уже бронзовый призер и понимаешь, что выше головы не сможешь прыгнуть – тяжело настроить ребят. Но они выходят и играют. Мы хотели играть в футбол. Была куча моментов от обеих команд. Повезло больше Динамо.

Динамо – Кривбасс – 3:1 – видео голов и обзор матча

Если бы не этот непонятный пенальти. Я не понимаю такие пенальти. Борьба плечо в плечо, человек падает и пенальти. Я его пересмотрел минимум 5 раз – там идет борьба корпус в корпус. Какой пенальти? Как с этого начинать? Поэтому сразу второй пропустили. Впоследствии настроились, забили.

Те матчи, которые мы проиграли... С СК Днепр-1, с Полесьем, который мы играли 2 дня... Я не говорю об этом, потому что для нас это нормально. Я всегда говорю, что тяжело там, где нас нет. Я говорю футболистам, что вы счастливые люди, что занимаетесь своим делом, а не там, где находится большинство наших ребят, которые позволяют играть нам 2 дня. Если нужно, то будем играть 3 и 4 дня.

Надеюсь, что все неудачи останутся в этом сезоне, мы сможем летом усилиться. Я всегда говорил, что завоевать что-то – не так тяжело, как удержать то, что ты получил. Я не хочу поздравлять Динамо с серебром, потому что понимаю, что так случилось – они хотели получить больше. Это также награда, это нормально.

Чего не хватило в последних играх (3 поражения в 4 матчах, – прим.)? Если бы перед матчем с Полесьем футболисты не узнали, что СК Днепр-1 проиграл Александрии, то возможно все сложилось бы немножко иначе. Мы настраивались бороться до конца. Мы находились на базе перед игрой и когда я услышал эти крики, то понял, что придется настраивать игроков, чтобы доиграть этот чемпионат.

Но я все равно не понимаю, когда футболист выходит на поле и делает все на 50-60%. Ты должен проявлять себя еще лучше, даже если ты уже добыл бронзу. Ты должен показывать, что ты хочешь в дальнейшем добывать лучшие награды, сделать еще 1 шаг, добыть серебро, а уже потом думать о завоевании чемпионства.

Мы посмотрим, возможно с некоторыми игроками не будем продлевать контракты. С кем-то мы уже подписали новые соглашения. Это нормально. Это ежедневная работа. Я буду делать все возможное, чтобы мы росли с каждым годом. Иначе зачем тогда работать тренером если у тебя нет целей?

Мы с первых туров поставили задачу, что должны бороться за чемпионство. Когда у нас все удавалось, и мы попали на первое место я говорил, что такой шанс бывает 1 раз в жизни. Если не удастся – ничего страшного, бывает. Да, там были пропуски матчей, но я не хочу о них говорить. То, как их доигрывали – я не хочу об этом говорить. Не может быть такого, чтобы пропущенные матчи доигрывали так, что играют с одной командой дважды подряд. Я этого не понимаю. Все команды должна быть в равных условиях. Тогда наш чемпионат будет сильнее, интереснее", – цитирует Вернидуба Tribuna.

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