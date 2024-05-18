Зинченко может стать жертвой партнера Довбика и Цыганкова – Арсеналу придется выложить кругленькую сумму
Усиление позиции левого защитника будет приоритетом Арсенала в летнее окно.
"Канониры" пристально следят за 22-летним Мигелем Гутьерресом из Жироны, утверждает Fichajes.
Мудрик и Зинченко оказались в унизительном рейтинге – первое место досталось провальной звезде Манчестер Юнайтед
Микель Артета в нынешнем сезоне потерял доверие к Александру Зинченко, постоянно ротируя игроков на левом фланге защиты. Тренер Арсенала хочет добавить больше агрессии в этой зоне, и Гутьеррес вполне соответствует этим требованиям – 2 гола и 8 ассистов в 39 матчах. На латераля также претендует Бавария.
В контракте Мигеля с Жироной прописана клаусула на 40 млн евро. Правда, вмешаться в ситуацию может Реал. Мадридцы до сих пор сохраняют 50% прав на Гутьерреса или даже могут полностью выкупить его обратно за смешные 8 млн евро.
Довбик провоцирует конфликт в Барселоне, Цыганков завелся перед Евро-2024, Лунину подготовили сюрприз