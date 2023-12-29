"Мы говорили о трансферах Челси, но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нем есть.

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Он забил гол (в матче с Кристал Пэлас, – прим.), у него сейчас три мяча, он быстрый. Он кое-что демонстрирует, и он должен это делать, ведь он стоит 100 миллионов фунтов. Но это не его вина", – сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Напомним, Мудрик провел за Челси 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. "Синие" после 19-ти туров идут в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, набрав 25 очков.

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