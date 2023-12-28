"Такого Мудрик еще не делал": Михаил поразил английские СМИ невиданной игрой, а сенсационный украинец – лучший в АПЛ
17:28 - Читати українською
Украинские легионеры АПЛ продолжают давать много интересных поводов для обсуждения.
Михаил Мудрик забил в дерби против Кристал Пэлас и получил положительные отзывы. Виталий Миколенко также может занести себе в актив матч с Ман Сити, хотя Эвертон очками не разжился.
Челси победил Кристал Пэлас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва
Илья Забарный с новым имиджем остается "железным" игроком основы невероятного Борнмута, который разбил Фулхэм. Егор Ярмолюк отыграл тайм в откровенно провальном матче против Вулвз. Все это подробно разобрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter