Михаил Мудрик забил в дерби против Кристал Пэлас и получил положительные отзывы. Виталий Миколенко также может занести себе в актив матч с Ман Сити, хотя Эвертон очками не разжился.

Челси победил Кристал Пэлас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва

Илья Забарный с новым имиджем остается "железным" игроком основы невероятного Борнмута, который разбил Фулхэм. Егор Ярмолюк отыграл тайм в откровенно провальном матче против Вулвз. Все это подробно разобрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.