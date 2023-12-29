Уже в субботу, 30 декабря, Челси сыграет свой последний матч чемпионата Англии в 2023 году. Соперником "синих" станет Лутон. Маурисио Почеттино накануне игры рассказал о состоянии украинского полузащитника Михаила Мудрика, который получил травму в матче с Кристал Пэлас (2:1) и вынужден был покинуть поле на 71-й минуте.

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"Мы увидим, как он будет себя чувствовать. Мудрику нужно будет пройти медицинский осмотр перед матчем с Лутоном и после этого мы уже сможем оценить его физическое состояние и принять решение о его участии в игре", – цитирует Почеттино официальный сайт лондонцев.

Напомним, после 19-ти туров Челси идет в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, набрав 25 очков.

К слову, Мудрик провел за англичан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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