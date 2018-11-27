Топ-10 разочарований Ла Лиги в первой трети сезона: Лунин составил компанию потенциальному обладателю "Золотого мяча"

"Футбол 24" рассказывает о знаменитых исполнителях элитного дивизиона Испании, которые пока не могут проявить себя в сезоне 2018/19.

Лука Модрич

33-летний хавбек Реала продолжает расплачиваться за выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира. Модрич, который имел гораздо меньше времени для отдыха после Мундиаля, до сих пор не набрал оптимальных кондиций. Слабая форма лучшего игрока мира по версии ФИФА стала одной из причин провальных выступлений мадридского гранда на старте сезона.

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В восьми матчах Ла Лиги, учитывая фиаско "бланкос" на Ипуруа, хорват преждевременно покидал поле. Лишь 1 ассист за 13 стартовых туров Примеры – жалкое достижение для футболиста, который претендует на "Золотой мяч".

Диего Коста

Испанец бразильского происхождения до матча против Барселоны не отличался в Ла Лиге сумасшедшие 9 (!) месяцев. Настоящая катастрофа для звездного форварда, который обошелся Атлетико в 66 млн евро. Однако слабая результативность – далеко не единственная проблема Косты. Уже в ближайшее время экс-нападающий Челси рискует лечь под нож из-за хронической травмы ноги. По самым оптимистичным прогнозам, 30-летний игрок пропустит около месяца.

Родриго

Еще один форвард в нашем списке, который довольно неожиданно провалил старт Ла Лиги. Летом Родриго связывали с переходом в мадридский Реал, однако 1 гол за 13 туров вряд ли заставит "бланкос" вернуться к кандидатуре игрока сборной Испании. Именно из-за слабой формы Родриго и его партнеров по атаке амбициозная Валенсия Питера Лима плетется в середине турнирной таблицы.

Гарет Бейл

Валлийский вингер получил роскошный шанс выйти из тени Криштиану Роналду, но очень быстро выяснилось, что он не готов вести за собой команду. Бейл выдал многообещающий старт сезона, отличаясь в трех матчах подряд, а затем просто растворился. Гарет играет с заметной апатией и регулярно освистуеться фанатами "бланкос". Возможно, уже летом звездный форвард вернется на Туманный Альбион, где его услугами заинтересован Манчестер Юнайтед.

Иско

Когда-то мегаперспективний хавбек сейчас напоминает посредственного футболиста. Marca довольно метко описала нынешний этап карьеры воспитанника Малаги: "Он засиделся в кафе утраченной молодости". Слабую форму Иско подтверждает лишь одна голевая передача в Примере. Кроме этого, 26-летний футболист все чаще оказывается на скамейке запасных мадридского гранда. До сих пор он провел лишь один полный матч – на Камп Ноу, когда Барселона обыграла Реал со счетом 5:1.

Андрей Лунин

Украинский голкипер Реала, который был арендован летом Леганесом, провел лишь один поединок на старте сезона. Наставник "пепинерос" Маурисио Пеллегрино совсем не доверяет Лунину, делая ставку на испанского ветерана "Пичу" Куэльяра. В конце концов, получив шанс проявить себя, Андрей допустил фейл, над которым смеялась вся Испания. В поединке с Леганесом экс-кипер Зари начал неуклюже финтить за пределами штрафной и едва не привез себе нелепый гол.

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Малком

Барселона летом спровоцировала огромный скандал, выдернув бразильца из-под носа у Ромы. Малком перебрался на Камп Ноу из Бордо за 42 млн евро, но пока получает очень мало времени, чтобы проявить себя. Эрнесто Вальверде, регулярно оставляя вингера вне заявки, дал понять, что бразилец – это трансфер руководства клуба. Вингер появлялся на полях Примеры только 5 раз, не забив ни одного гола.

Кристиан Тельо

Воспитанник каталонского гранда после вояжей в Порту и Фиорентину с переменным успехом выступает за Бетис Кике Сетьена. Тельо должен был стать одним из ключевых исполнителей нового проекта "огурцов", но пока 27-летний вингер остается в статусе вечно перспективного. Кристиан лишь трижды появлялся в стартовом составе андалусийцев и не отличался результативными ударами.

Карлос Бакка

Колумбийский форвад не вызывает большого доверия со стороны главного тренера Вильярреала Хавьера Кальехи. Бакка довольно редко попадает в основной состав "Желтой Субмарины", забив 1 гол после 13 туров. Единственный точный выстрел Карлоса принес валенсийцам победу над Леганесом. После этого звездный нападающий "впал в спячку".

Эмре Мор

Один из самых талантливых игроков Турции никак не может адаптироваться к испанскому футболу. После довольно посредственного прошлого сезона Мор продолжает играть на нервах у руководства галисийского клуба, которое выложило Боруссии Д за его трансфер 13 млн евро. 21-летний турок принял участие в 6-ти матчах Ла Лиги – 0 голов и 0 ассистов.

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