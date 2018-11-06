toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛИ - ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Бэйл – главная трансферная цель Манчестер Юнайтед

17:48 114 Читати українською
Бэйл – главная трансферная цель Манчестер Юнайтед
Гарет Бэйл / AFP

Вингер Реала Гарет Бэйл может вернуться на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в услугах вингера Реала Гарета Бэйла. Манкунианцы попытаются приобрести валлийца во время летнего трансферного окна, сообщает Don Balon.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Руководство "сливочных" разочаровалось в лидерских качествах Гарета, который должен был взять роль вожака команды и повести ее за собой после ухода Роналду, однако этого не произошло и теперь Реал рассматривает возможность продажи футболиста.

"Красные дьяволы" надеются, что на Туманном Альбионе Бэйлу удастся перезагрузить карьеру и выступать в АПЛ не менее успешно, чем это было во времена карьеру в Тоттенхэме.

Ювентус настроен подписать Модрича, – Don Balon

Теги
Трансферы Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
18
мин
Наполи
22:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук