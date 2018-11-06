Бэйл – главная трансферная цель Манчестер Юнайтед

Вингер Реала Гарет Бэйл может вернуться на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в услугах вингера Реала Гарета Бэйла. Манкунианцы попытаются приобрести валлийца во время летнего трансферного окна, сообщает Don Balon.

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Руководство "сливочных" разочаровалось в лидерских качествах Гарета, который должен был взять роль вожака команды и повести ее за собой после ухода Роналду, однако этого не произошло и теперь Реал рассматривает возможность продажи футболиста.

"Красные дьяволы" надеются, что на Туманном Альбионе Бэйлу удастся перезагрузить карьеру и выступать в АПЛ не менее успешно, чем это было во времена карьеру в Тоттенхэме.

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